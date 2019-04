Regidores posponen para la próxima votación de iluminemos Chihuahua

La alcaldesa María Eugenia Campos Galván, informó que los regidores han decidido no presentar hoy la votación para su proyecto Iluminemos Chihuahua.

Fue el pasado lunes que las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Hacienda no sesionaron y el proyecto fue negado por los regidores de partidos de oposición, y por ello hoy no será votado en Cabildo.

Al respecto, la regidora Adriana Díaz Negrete, aseguró que será este jueves cuándo vuelvan a sesionar las Comisiones y probablemente sea la próxima sesión de cabildo cuándo se presente la votación ya sí trasladarlo al Congreso del Estado.

“El lunes no se tenía pensado sesionar en comisiones por eso algunos regidores andaban fuera, entonces no se tenía realmente contemplado, por ello no sucedió nada, están en proceso deliberativo y bueno estamos respetando el proceso, estamos dando más información, dirimir algunas dudas, algunos comentarios sobre los dictamines sencillos y el dictamen que se dará en cabildo estaremos sesionando pronto al respecto”, comentó Campos.

