Pagan más caro en IMSS e ISSSTE

“Y actualmente no hay evidencia que este tipo prácticas y comportamientos se hayan erradicado”, agregó.

El ISSSTE acumula 200 obras, entre hospitales, clínicas y ampliaciones, sin finiquitar debido a irregularidades de las constructoras y problemas de corrupción de las empresas, acusó Mario Zenteno.

“El ISSSTE se ha manejado con una discrecionalidad terrible. No hay normas; se saltan las normas; no hay procedimientos, no les interesa cumplir la ley. Es tierra de nadie.

“No se norman los procedimientos administrativos. La realidad supera a la ficción en el ISSSTE. Nos han entregado un Instituto en decadencia” planteó a senadores.

De acuerdo con el funcionario, la administración actual recibió 25 acciones de obra en proceso y precisó que todas han modificado la fecha de terminación, los proyectos, dijo, involucran un presupuesto de 642 millones de pesos.

Indicó que siete contratos han sido rescindidos y otros cuatro están en proceso de rescisión por una mala planeación de los trabajos y debido al incumplimiento de las empresas que cobraron por trabajos no ejecutados y posteriormente abandonaron la obra.

Las siete obras rescindidos están en las ciudades de Pachuca, Tulancingo, Tijuana, Chihuahua, Nuevas Casas Grandes, Piedras Negras y Ciudad de México. En tanto que los cuatro en proceso de rescisión se ubican en Tijuana, Ciudad Acuña, Chihuahua y Nuevas Casas Grandes.

Por otra parte, aseguró que se encontraron una serie de pagos pendientes.

“Encontramos adeudos por concepto de vales de fin de año, fondo de ahorro de personal civil y partes proporcionales de aguinaldo, entre otros, por más de mil 600 millones de pesos”, detalló.

El funcionario indicó que el pasivo laboral asciende a 4 mil 635 millones de pesos y, además, existen 17 mil 488 juicios laborales en curso lo que pone a las finanzas del Instituto en una situación grave.