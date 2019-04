Hay alrededor de 4 migrantes entre ciudad Juárez y Chihuahua

El delegado federal Juan Carlos Loera de la Rosa, informó que de acuerdo a un censo realizado hasta el mes de marzo, han llegado a ciudad Juárez y Chihuahua alrededor de 4 mil migrantes.

Explicó que la mayoría son en Juárez ya que Chihuahua Capital no ha habido un incremento de migrantes, ya que van de paso para llegar a Juárez y así intentar cruzar la frontera.

Al respecto, la presidenta municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván comentó que en la capital no se tiene tanta presencia como en Juárez.

Destacó que a pesar de eso se les da a los migrantes un acompañamiento y un trato digno, pues son seres humanos que buscan una mejor oportunidad en otro país debido a que las condiciones en sus países no sufren constantemente al no tener una buena economía.

“Pues están en Ciudad Juárez, pero bueno ya hemos recibido algunos en el mes de diciembre hemos estado atentos y los hemos acompañado con toda dignidad que se merecen por ser seres humanos los hemos acompañado en el camino, pero pidiéndoles que no se queden tanto tiempo aquí en chihuahua porque ellos tienen un objetivo de llegar a un lugar”, concluyó.

