Duarte se robó parte del futuro de las nuevas generaciones: Rocío Reza.

El Gobierno de Javier Corral, es el único que ha sido responsable con la deuda pública contratada por otras administraciones, y la que más dejó hundido al estado fue la César Duarte Jáquez, quien se encuentra prófugo de la Justicia, aseguró Rocío Reza Gallegos presidenta estatal del PAN.

Reza Gallegos señaló que la administración estatal encontró una deuda histórica de 49 mil 684 millones de pesos en Octubre del 2016, la mayor del país en relación al Producto Interno Bruto y la tercera más solo detrás de los estados de Nuevo León y la Ciudad de México.

Para combatir este problema, la autoridad estatal ha realizado un acuerdo de austeridad por el cual se han ahorrado mil 739 millones de pesos y se ha logrado un incremento en la recaudación de impuestos .

Indicó que se encontraron pasivos por deudas de 6 mil 389 millones de pesos, de los cuales se han cubierto en el 2017, mil 863 millones de pesos y 936 millones de pesos, es decir con un saldo en dos años de 3 mil 590 millones de pesos, y estos son pagaderos a tres años.

Destacó que la estructura actual de la deuda no permite un avance significativo, pues existen altos costos de intereses, con una sobre tasa de 3.02% lo que hace imposible de pagar en el año 2038, además de estar comprometidos los ingresos carreteros al 100%, como lo dejó la administración estatal anterior.

La propuesta de la administración actual, es que no se incrementa el saldo de la deuda, un mayor ahorro para próximas administraciones, una mejor estructura financiera, y se liberan garantías de ingresos carreteros.

Basta precisar, que del mes de octubre de 2016 a diciembre de 2018, en capital e intereses, se han pagado a instituciones bancarias, 15 mil millones de pesos por una deuda que nuestra Administración no contrató.

Esa cantidad de dinero, dijo, se debió de haber invertido en infraestructura, seguridad, desarrollo económico y social, a fin de cerrar brechas de desigualdad.

Comentarios

comentarios