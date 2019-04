¡Ángel Mena vive un momento dulce que “no lo tenía pensado”!

Más allá de los reflectores por su gran paso en Liga MX, el ecuatoriano no pierde el objetivo. La corona del Clausura 2019 está en sus manos; incluso, cambiaría ese momento por todos los reconocimientos individuales y marcas que pudiera conseguir.

“Estamos comprometidos, enfocados en el objetivo que queremos. El nivel, esa confianza. Los resultados están a la vista.

“Quizá no como se ha dado hasta el momento; por ahí, teniendo muchos minutos, retomar confianza. No lo tenía pensado. Ahora que me metí en un bonito reto, eso es una exigencia mayor para el equipo. Vamos a seguir luchando”, dijo en entrevista con La Última Palabra.

Mena, además, echó un vistazo a su paso en Cruz Azul, donde aceptó no contar con la confianza, aunque no recriminó nada a su ex equipo:

“Todo jugador necesita de minutos y, obviamente, de la confianza que te brinden; luego, aprender al tipo de jugadores que tienes”.

Chivas y Pachuca serán los rivales para concluir una fase regular de ensueño, para después encarar una Liguilla donde la cereza a su pastel de gloria es la meta.