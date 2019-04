“No debo nada al América”: La Volpe

Los años no pasan en vano para Ricardo La Volpe; durante casi 36 años de carrera como director técnico, el hombre del gran bigote ha aprendido a soltar lo que no vale la pena, a dejar hablar a los envidiosos, a enfrentar a todos los equipos por igual y a no tener deudas con nadie.

En charla con Récord, La Volpe, quien se reencontrará con un viejo conocido el siguiente fin de semana, cuando Toluca enfrente al América, sostuvo que durante su gestión como entrenador azulcrema no quedó a deber.

¿Quedó en deuda con América?

“Para nada, haber llegado a una Final y haberla perdido por penales… sí, está bien, no obtuve el título, pero terminé invicto, quiere decir que nadie me ganó. Porque las dos veces que perdí, con Chivas (Semifinal Copa MX del Apertura 2016) o con Tigres (Apertura 2016 Final de Liga MX), fue por penales, nadie me ganó. Pueden hablar, seguro, ahí están todos los tarados, estúpidos, que no saben nada de futbol y hablan, pero yo dije ‘si hubiera sido culpa de La Volpe, hubiera seguido el mismo equipo, pero si vienen ocho, nueve refuerzos, entonces no era La Volpe‘, por algo se hizo el gasto que hizo el América, para traer los jugadores que trajo, franceses, argentinos, colombianos”.

Pese a su salida, a las Águilas les dejó un regalo: descubrir dos perlas, Edson Álvarez y Diego Lainez

“Eso lo hice en todos lados, ya lo había hecho con un Rafa Márquez, Guardado, son cosas que en el futbol te halagan. Lo que más me halaga es que la mayoría de los jugadores que actualmente son técnicos, la mayoría se acuerdan de mí, eso es lo mejor. Y la segunda, que me encanta, la cantidad de jugadores jóvenes que descubrí, crecieron y hoy son figuras”.

¿Despiertan los recuerdos por reencontrarse con América?

“Imagínate si llevo más de 30 años dirigiendo, cuáles son los recuerdos, ya me olvidé hasta de los recuerdos, porque los enfrenté desde Atlante, con Jaguares, cuando estuve con Ángeles de Puebla. Desde hace mucho tiempo yo le digo a mis jugadores, ni juegan contra una camiseta porque no juega, ni juegan contra los nombres, porque tampoco juegan, no me interesan los apellidos. A mis jugadores yo les quiero enseñar y transmitir que se juega contra los sistemas, qué sistema juega el rival y saber contrarrestarlo. Jamás me pongo a pensar las camisetas, si es una, otra amarilla, verde, blanca. Hace mucho tiempo que yo ya pasé esa etapa de ‘ah con este jugamos y nos matamos porque es un clásico’, ya pasó esa etapa”.

¿Preocupación por no cosechar títulos?

“Uno que me ayuda dice ‘bueno no vas a salir campeón y vas a tener muchos subcampeonatos’, entonces la agarro por ese lado, me voy a llenar de subcampeonatos y no de campeonatos”.

¿Qué opinas de las críticas hacia ti?

“Lo que pasa es que hay mucha envidia, (algunos) dicen La Volpe se olvidó de cómo jugar, que sus equipos ya no juegan, cuando todo mundo hablaba de Atlas, del Atlante, como lo que fue Toluca y por supuesto lo que recuerda toda la gente. Me halaga que muchos se acuerdan de la Selección del 2006, fue la que mejor jugó, mejor dejó perspectivas. No pueden decir que el técnico se olvidó de cómo jugar. Si a mi me critican por ser segundo, cómo sería Guardiola con el Manchester City…”.

¿Dónde sí te falta tu revancha?

“Yo todavía no puedo convencer a mi señora de radicar un poco más en Argentina porque me gustaría una revancha, también ahí me criticaron… como perdió Boca el campeonato (Apertura 2006 ante Estudiantes de La Plata), cómo sería si salgo quinto o sexto. A La Volpe lo tienen acá (abajo), pero no puede estar ahí, tiene que estar siempre acá (arriba); allá sí (en Argentina), porque ese campeonato fue más viable ganarlo que el de América; el de América fuiste contra un equipo como Tigres”.