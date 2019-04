Iniciativa de austeridad queda en congeladora

No se toca desde septiembre de 2018; el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar prevé que se discuta en comisiones unidas lunes y martes; espera que quede aprobada antes de terminar el periodo ordinario.

Luego de más de siete meses de haber sido presentada en la Cámara de Diputados la iniciativa sobre la Ley de Austeridad Republicana, los legisladores aún no han sometido a discusión y votación el nuevo ordenamiento jurídico, que tiene como propósito reducir el gasto gubernamental como una política de Estado.

La iniciativa “para hacer cumplir los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez en la administración de los recursos económicos de carácter público”, fue presentada por la bancada de Morena el 11 de septiembre de 2018 y turnada a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictaminación, de donde no ha avanzado.

En su conferencia de prensa matutina del pasado 16 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a dicho proyecto, cuando mencionó una serie de gastos que se dieron durante el sexenio de su antecesor, el expresidente Enrique Peña Nieto.

“¿Saben cuánto costaba mantener esa caja de ahorro? Seis mil millones de pesos al año. Todo eso ya no existe. Ahora en el próximo informe, para junio, voy a puntualizar todo eso, de cómo se eliminaron privilegios y todavía falta, porque no se ha autorizado la iniciativa que presentamos de ley para la austeridad republicana; está en el Congreso, está en la Cámara de Diputados, y queremos que se apruebe para que no haya lujos en el Gobierno, no haya abusos en el Gobierno”, dijo.

“Se está analizando de manera permanente, va a revisarse el próximo lunes y martes en las comisiones unidas”

Alfonso Ramírez Cuéllar

Presidente de la Comisión de Presupuesto

Entrevistado al respecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo que la iniciativa se va a analizar el próximo lunes y martes entre legisladores de ambas comisiones, para buscar su aprobación antes del 30 de abril.

“Aún no tenemos una opinión” dijo en una primera respuesta sobre los tiempos que mencionó el Ejecutivo federal, aunque posteriormente comentó que “se está analizando de manera permanente, va a revisarse el próximo lunes y martes en las comisiones unidas, hemos estado sosteniendo reuniones para eso”.

A pregunta expresa de si es viable que se concrete su aprobación antes de que termine el período ordinario de sesiones, el morenista precisó que se busca “que salga antes del 30 de abril”.

El proyecto que se encuentra congelado enfatiza que la austeridad permitirá erradicar los excesos que la clase política “se había agenciado y realizar los principios constitucionales de economía, racionalidad, honradez y transparencia en la asignación y el ejercicio de recursos públicos”.

“El propósito es claro: hacer eficiente el gasto destinándolo efectivamente al interés general, para liberar recursos que serán destinados a financiar el desarrollo y la prosperidad de los mexicanos”, resalta el texto.

Algunos de los puntos que se establecen en la iniciativa, ya se aplican, como la prohibición expresa de otorgar pensiones de retiro a expresidentes de la República, salvo “la correspondiente al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez del ISSSTE”, y la reducción del gasto corriente respecto a los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos.

La Razón

Comentarios

comentarios