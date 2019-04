No se puede cancelar reforma educativa: Rocío Reza

No se puede cancelar un avance tan importante como lo es la Reforma Educativa, cuando no se tiene claro el rumbo de la educación en este gobierno, afirmó Rocío Reza Gallegos presidenta estatal del PAN.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, no está facultado para emitir el memorándum donde pide que se dejen sin efectos las medidas en que se haya traducido la reforma educativa, aseguró la dirigente estatal de Acción Nacional.

El memorándum firmado por López Obrador, está mal, “hay una violación flagrante al Estado de Derecho”.

Señaló que la emisión del documento como un “acto de autoritarismo… además de que pasa por encima por el Poder Legislativo”.

Reza Gallegos reiteró que los hechos del Ejecutivo Federal “son acciones que tienen los regímenes autoritarios, aquéllos que pretenden gobernar por decreto, vulnerando cualquier tipo de facultades.

Señaló que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador viola la Constitución y las leyes al solicitar por medio de un memorándum, que las secretarías de Educación, Gobernación y Hacienda dejen sin efecto la reforma educativa decretada en el año 2013.

La legislación en la materia sostiene un modelo vigente que no puede ser suspendido por decreto, razón por la cual, cancelar la aplicación de la reforma, representa un grave retroceso para la educación en el país.

El documento de López Obrador r atenta contra la división y la separación de poderes y, los funcionarios que acaten esa instrucción, que es ilegal, pueden ser sujetos de responsabilidades, como el desafuero, juicio político, amparo, demandas penales y controversias constitucionales

