IMSS brindará servicio los días santos

Se exhorta a los usuarios a realizar sus trámites con anticipación

Las actividades volverán a su normalidad el lunes 22 de abril

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Delegación en Chihuahua, informa que el próximo jueves 18 y viernes 19 de abril, proporcionará atención médica a los derechohabientes que lo requieran en las áreas de Urgencias de todos sus hospitales y a los módulos de Atención Medica Continua de las Unidades de Medicina Familiar (UMF).

Con motivo de los Días Santos -jueves 18 y viernes 19 de abril-, las guarderías, oficinas administrativas, Centros de Seguridad Social (CSS), así como consulta externa en las Unidades Médicas Familiares y áreas de especialidades, permanecerán cerradas.

Quienes requieren atención prioritaria, esto es las personas que presentan una urgencia real como un problema médico-quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida o se esté en riesgo de perder un órgano o una función fisiológica, podrán acudir al área de urgencias de los hospitales y de los módulos de Atención Médica Continua en las UMF, las 24 horas del día. Asimismo, la atención de pacientes hospitalizados será de manera normal.

Los hospitales que brindarán el servicio de urgencias son: el Hospital General de Zona (HGZ) No. 16 en Cuauhtémoc; el HGZ No. 11 en Delicias; el No. 22 de Nuevo Casas Grandes; el HGZ No. 23 en Parral; el Hospital General Regional (HGR) No. 66, HGZ No. 6 y 35 en Ciudad Juárez; el Hospital General de SubZona (HGSZ) No. 17 en Anáhuac; así como el HGR No. 1 y el Hospital de Gineco Obstetricia No.15 en Chihuahua. Además de los Módulos de Atención Médica Continua en las Unidades de Medicina Familiar (UMF).

El IMSS aclara que en el Instituto no hay periodos masivos de vacaciones, ya que estos se fijan en lo individual, buscando no afectar la prestación de los servicios; por ello sólo se descansa los días establecidos por la Ley Federal del Trabajo y por el contrato que rige las relaciones con el personal representados por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Finalmente el Instituto, recuerda a la población afiliada, que durante los días santos se inhabilita el servicio las oficinas administrativas en la Delegación y Subdelegaciones; consultas en medicina familiar y especialidades; guarderías y centros de seguridad en la delegación del IMSS en el estado de Chihuahua permanecerán cerradas, por lo que se exhorta al derechohabiente acudir antes a realizar los trámites necesarios.

Las labores se reanudarán con toda normalidad el lunes 22 de abril en todos los servicios del Instituto.

