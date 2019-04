Ciudadanos realizan 6 mil llamadas de broma a la policía

El titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal DSPM Gilberto Loya Chávez informó que al mes se reciben cerca de 6 mil a 8 mil llamadas al 911 denominadas de broma e insultos, cifra que aumenta en periodo vacacional.

“Son llamadas que no son de emergencia, son llamadas cómo llegar a una dirección o piden alguna otra información y es una llamada que para nosotros no es real lo tomamos como no emergencia, broma e insultos”, comentó.

Explicó que se han dado casos en los que se desarrollan operativos por dichas alertas que llegan a ser falsas, asegura que dichas acciones que desarrollan algunos ciudadanos y jóvenes merece una sanción.

“Generan un despliegue o son llamadas que generan una distracción nos hablan y dicen que algo muy fuerte está pasando al norte de la ciudad y en realidad pasa algo al sur de la ciudad, nuestra forma de operar es diferente”, señaló.

Finalmente, manifestó que cuando en realidad se llega a dar una emergencia como lo son enfrentamientos en alguna parte de la ciudad se llegan a presentar varias llamadas de emergencia reportando el hecho por lo cual es más fácil de detectar una llamada falsa.

