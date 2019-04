Chihuahua dispuesto a transparentar sueldos de maestros

El secretario de Educación y Deporte, Carlos González Herrera, refirió que el estado aceptaría transparentar los sueldos de maestros tal como lo hace la Federación.

Lo anterior luego del anuncio del Gobierno Federal de la nueva página digital “Nómina Transparente”, en donde es posible ver los sueldos de todos los maestros que integran la nomina federal, el Secretario comentó que no habría problema en hacerlo hacia los maestros a nivel estado.

“Seguramente si hay algún tipo de solicitud se hará, esta obligación de la formulación de hacer claros los sueldos provino del Fondo Nacional para la Nómina Educativa que es la encargada de publicarlos, no tengo idea si hay alguna solicitud para el Estado, pero no me opondría”, expresó.

Sin embargo aclaró que hasta el momento no se tiene una solicitud al respecto de publicar la lista de sueldos de los maestros.

