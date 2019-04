“Si ustedes se pasan, pues ya saben lo que sucede”, dice AMLO a los periodistas

Este lunes, tras ser cuestionado sobre la polémica que sostuvo con el periodista Jorge Ramos en la conferencia de prensa matutina del viernes, declaró: “El otro día vi, con motivo de esta entrevista, vi a un columnista diciendo que los que venían aquí no eran buenos periodistas, que Jorge Ramos sí era muy buen periodista. No. Yo pienso, con todo respeto discrepo, creo que ustedes no solo son buenos periodistas, son prudentes porque aquí los están viendo, y si ustedes se pasan, pues ya saben lo que sucede“.

“Pero no soy yo, es la gente”, añadió el mandatario, al asegurar que son los ciudadanos quienes están pendientes del trabajo de los medios.

López Obrador afirmó que su gobierno “garantizará las libertades, diálogo circular, debate, cuestionamientos con respeto y mensajes de ida y vuelta, porque también eso es importante”. Y de nueva cuenta, reiteró que, ante las críticas, ejercerá su derecho de réplica.

Cuestionamientos= ataques

Solo hace falta que un reportero cuestione o haga una pregunta crítica o “incómoda” al presidente para que decenas de usarios vuelquen una ofensiva digital en su contra. El pasado viernes Bloomberg publicó un artículo donde retrata muy bien la situación que cada día se vive en la “La mañanera” de López Obrador que dicen, a pesar de ser a la 7:00 horas

pueden alcanzar una audiencia de hasta 50,000 espectadores en el canal oficial de YouTube.

“La sección de comentarios en las transmisiones en YouTube de las conferencias de prensa presidenciales es una catarata de insultos dirigidos a los periodistas que toman el micrófono. Se les acusa de recibir sobornos, ser irrespetuosos o cosas peores. Los comentarios contra reporteras tienden a mostrar un sesgo de género. Se les llama “putas” o “perras” o se burlan de ellas por no usar maquillaje y en ocasiones se les denigra con referencias a actos sexuales.

“También hay un número cada vez mayor de usuarios de YouTube y bloggers a favor de AMLO que graban porciones de las conferencias y las usan para producir segmentos en los que critican o se burlan de periodistas. El mes pasado, cientos de ellos se reunieron fuera del Palacio Nacional para exigir más acceso a las conferencias de prensa. Gritaron ‘mentirosos’ y ‘vendidos’ a los reporteros que abandonaban el evento”, señalan Cyntia Barrera Diaz y Nacha Cattan, las autoras de la publicación.

Algunos de los “youtubers” que critican a los periodistas y que hablan muy bien de las acciones del gobierno federal, aparecen constantemente al lado de legisladores de Morena o secretarios de estado en sus redes sociales.

Las reacciones

Los dichos del presidente causaron diversas reacciones de periodistas y organismos defensores de la libertad de expresión como Reporteros Sin Fronteras, organización internacional que en semanas pasadas alertó del peligro de ejercer el periodismo en México, donde existe el 99% de impunidad en las muertes y ataques contra periodistas.

Por su parte, la organización Artículo 19 condenó el mensaje del titular del Ejecutivo sobre los periodistas.

“El mensaje que está dando el presidente es una autorización y una instigación para realizar cualquier ataque u hostigamiento contra los periodistas”, dijo a Efe Sebastián Salamanca, oficial del programa de defensa de periodistas impulsado por Artículo 19.

Salamanca criticó que López Obrador diga “cómo deben actuar” los informadores y que sugiera que “van a recibir el castigo del pueblo” si no se comportan debidamente.

Carlos Bravo, analista político y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), publicó en Twitter, que “cuando AMLO tuvo la oportunidad de condenar la hostilidad contra la prensa crítica, no lo hizo”, pues “prefirió validar esa hostilidad.

Rafael Cabrera, uno de los periodistas que investigó la llamada ‘casa blanca’ del expresidente Enrique Peña Nieto, publicó en esta misma red social que es el propio presidente quien alienta a sus seguidores a atacar a la prensa que no coincide con sus ideas. “Por desgracia, AMLO comienza a parecerse a Trump con aquella idea de que los grandes medios mienten al pueblo”, escribió.

Uno, dos, tres rounds… y contando

En lo que va del mes, esta no es la primera confrontación que se registra entre el presidente y la prensa.

El 5 de abril, por un lado, defendió la libertad de expresión y afirmó que dará apoyo para que esta se respete y se pueda ejercer el periodismo sin miedos, amenazas ni censura. Por otro, también señaló que ahora existen las “benditas redes sociales” que reaccionan cuando una nota es tendenciosa.

“Cuando hay algo, puede ser una eminencia, un premio Nobel, el que emita un juicio, pero si no tiene rigor, apego a la verdad, es tendencioso, ahí vienen las redes sociales a ponerlo en su lugar, en su sitio, eso es un cambio extraordinario”, dijo.

En esta misma ocasión, López Obrador negó que “prensa fifí” sea un insulto. Aseguró que con ello señala “que existe una prensa conservadora, que no les gusta que se haya llevado a cabo un cambio en el país, porque ellos formaban parte del antiguo régimen. Eran, para decirlo coloquialmente, pero con todo respeto, alcahuetes”.

El 10 de abril, se lanzó contra el diario Reforma y pidió que revelará la fuente que le filtró la carta que mandó al rey de España para pedir una disculpa por los abusos cometidos durante la Conquista.

“Ayudaría mucho que, en aras de la transparencia, que es una regla de oro de la democracia la transparencia, el Reforma ayudara y dijera quién le entregó el documento. Pero también si no quieren, no tienen obligación, es su derecho a mantener su fuente, pero ¿por qué no lo podemos decir? Cuando menos, porque sería muy interesante. ¿Por qué no fue La Jornada? ¿Por qué no fue El Universal? ¿Por qué fue el Reforma? Y hasta ahí la dejo”, dijo.

De nueva cuenta, apenas este 12 de abril, López Obrador tuvo un intercambio de declaraciones con Jorge Ramos, quien cuestionó la cifra de homicidios registrada en lo que va de la nueva administración, y consideró que en este clima de violencia no ayuda que López Obrador desacredite a los periodistas o pida que revelen fuentes.

“Eso es un ataque a la libertad de prensa”, consideró Ramos, lo que López Obrador rechazó.