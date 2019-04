Chabelo es sometido a una cirugía

El “amigo de todos los niños” fue operado por un problema en la espalda.

Bárbara Mori, Eugenio Derbez, Damián Alcázar, Roberto Sosa, Moisés Arizmedi y el director Sebastián del Amo presentaron este lunes la película El complot Mongol. Durante el encuentro con la prensa, llamó la atención la ausencia de Xavier López “Chabelo” -quien también es parte del elenco- debido a una operación de la espalda de la que se está recuperando.

“Desgraciadamente don Xavier no nos pudo acompañar, anda malito, le hicieron una operación recientemente muy a su pesar. Tenía ganas de estar aquí, pero está recuperándose de la espalda, siempre es delicado”, señaló Sebastián del Amo durante la conferencia realizada en el hotel Four Season.

En esta adaptación de la novela de Rafael Bernal destaca el personajes de Bárbara Mori, quien da vida una mujer de origen chino para la cual tuvo que someterse a una caracterización rigurosa: “Me pusieron prostéticos en lo ojos, me jalaron con diurex y resortes, con lentes de contacto oscuros. Veía oscura la imagen, borroso, fue incómodo porque Eugenio no me reconocía, todo fue padrísimo”, detalló la actriz uruguaya.

Por su parte, Eugenio Derbez dijo estar sorprendido de el trabajo de Bárbara, mismo que considero el mejor de su carrera: “No la reconocí, me costó mucho trabajo, se van a sorprender es el mejor trabajo que le he visto a Mori, es impresionante”.

Asimismo, el comediante no perdió la oportunidad de halagar el trabajo del resto de sus compañeros y de su ex jefe Xavier López “Chabelo”, a quien le deseó lo mejor. “Trabajar con el señor Alcázar es una majadería, Roberto está espectacular. La verdad es un placer ser parte no de una película sino de una obra de arte”, declaró.

“Trabajar en español se siente muy rico, más padre, mis escenas con Damián eran una clase de actuación. Y las escenas con “Chabelo” fueron difíciles, porque fue mi ex jefe muchos años, luego verlo vestido de militar y tenerle que gritar fue raro, porque yo crecí con él”, abundó.

La película narra el año 1963 cuando La URSS capta el rumor que China pretende asesinar al presidente de EU en su próxima visita a México y Filiberto García (Damián) con alma de matón tiene que investigar el complot. La cinta que se estrena el próximo 18 de abril, también cuenta con las actuaciones de Hugo Stiglitz, Salvador Sánchez y Ari Brickman, entre otros.