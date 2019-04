El Ajax volvió a hacerlo. Remontó al Madrid (1-4 en el Bernabéu tras el 1-2 de Ámsterdam) y apeó a la Juve dándole vuelta nuevamente a la eliminatoria. Al 1-1 del Johan Cruyff Arena le siguió un 1-2 en Turín que volvió a dejar una exhibición sobresaliente de los de Ten Hag.

Los goles de Van de Beek y De Ligt meten a un ‘coro’ de jugadores que practica un fútbol primoroso en semifinales. Serán las primeras de Champions que dispute desde la 1996-97, un año después de tocar el cielo con Van Gaal. De Jong, Tadic, Neres… siguen haciendo historia con un pase más que merecido.

Juventus y Ajax protagonizaron un buen primer tiempo. Se jugó a un ritmo vertiginoso. No hubo muchas ocasiones, pero rebosó emoción con dos goles que necesitaron de la aprobación del VAR (Cristiano Ronaldo y Van de Beek) y dos lesionados (Mazraoui y Dybala).

Allegri, de inicio, ahogó la salida desde atrás del Ajax con una presión adelantadísima. Pero ni la presión de la Juve ni la temprana lesión de Mazraoui -el marroquí había dejado el lateral diestro a Veltman para suplir a Tagliafico en el izquierdo- intimidó a los de Ten Hag. El Ajax, pasados 20 minutos, se había adueñado del balón y jugaba en campo de la Juve. Gozó, incluso, de la primera gran ocasión del partido en el 21′: Neres prolongó un taconazo de Tadic, pero Van de Beek remató alto en boca de gol.

Paradójicamente, cuando mejor estaba el Ajax, marcó la Juve. Dybala, la gran novedad en el once, amagó con un disparo desde la frontal que atrapó Onana en el 22′. Nada pudo hacer el meta camerunés, sin embargo, para detener el 1-0 de Cristiano Ronaldo en el 28′. Pjanic sirvió un gran centro desde la esquina y el ‘7’, sorprendentemente libre de marca, anotó con un testarazo inapelable. Un total de 24 dianas de cabeza en Liga de Campeones tiene ya en su haber. Se pidió falta, pero fue De Ligt quien empujó a Veltman.

Su idilio con la Champions es increíble: acumula 126 goles, 65 en las rondas del K.O. y ¡42! de cuartos en adelante. Con la Juve, en esta temporada, ha anotado seis tantos. Cinco de ellos (tres al Atlético y dos al Ajax) en los últimos tres partidos. Este curso, sin embargo, ya no podrá marcar más.

La reacción del Ajax no se hizo esperar. No fue un gol muy ‘académico’, pero vale igual. Ziyech buscó un disparo desde la frontal que, tras un rechace, cayó en los pies de Van de Beek. El llegador por antonomasia de los de Ten Hag no perdonó ante Szczesny para anotar el 1-1 en el 34′. Real Madrid, Bayern y Juventus ya han sufrido su instinto asesino esta temporada en Champions.

El inicio del segundo tiempo dio comienzo a la ‘ópera prima’, a la ‘obra maestra’ del Ajax. Su fútbol estuvo a la altura del exhibido en el Bernabéu o, incluso, por encima. Un dominio que, poco a poco, comenzó a transformarse en ocasiones claras de gol.

La primera, en el 52′, llegó tras una pérdida de la Juve. Neres condujo la contra, De Beek cedió para Ziyech y el marroquí, en boca de gol, se topó con un paradón de Szczesny. El meta polaco volvió a lucirse desviando un tiro de Van de Beek en el 58′ desde fuera del área.

La Juve, exceptuando un tiro de Kean fuera a pase de Cristiano en el 60′, no salía de su campo. De hecho, no daba a basto a la hora de desbaratar ocasiones de gol. Pjanic evitó que Ziyech culminara un ‘pase de la muerte’ de Tadic sobre la línea en el 62′ y Bonucci, acto seguido, salvó un pase atrás del propio Ziyech.

En el 67′ no hubo antídoto. De Ligt se elevó sobre Alex Sandro y Rugani para cabecear un córner botado por Schöne y ‘redimirse’ de su parte de ‘culpa’ en los dos goles que Cristiano Ronaldo anotó en la eliminatoria. Su tanto, el primero que marca en esta Champions, le convertía, además, en el futbolista del Ajax más joven (19 años y 246 días) en marcar en Liga de Campeones desde Wooter (19 años y 237 días).

La Juve no tuvo capacidad de reacción en ningún momento. Al contrario. El Ajax siguió acumulando ocasiones. Neres, en el 74′, desperdició, mano a mano con Szcesny, un gran pase de Neres: disparó alto. Hubo más. Turpin anuló en el 80′ un golazo de Ziyech por fuera de juego. El VAR, el mismo que no vio una mano de Blind en el 89′, se encargó de invalidarlo correctamente.

El Allianz Arena callaba. Nadie daba crédito a una eliminación justa. Y no por los deméritos de la Juve, sino por los méritos de un Ajax excelso, excepcional, sobresaliente… Pongan ustedes el calificativo que quieran a una generación de jóvenes que juega como los ángeles.

Marca

Comentarios

comentarios