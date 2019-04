Palermo revela la petición de los jugadores de Veracruz

“Los jugadores entre ellos nos pidieron que no hiciéramos más goles. Es muy difícil estar del otro lado, ponerme del lado del entrenador de Veracruz sabiendo que están descendidos, no saber de su futuro cada uno de los jugadores. Por nuestro lado el resultado fue positivo, pero no puedo hacer una autocrítica más profunda en relación al rendimiento del equipo porque fue un resultado abultado y enfrentamos a un equipo muy golpeado” señaló Martín Palermo en conferencia prensa.

Por otra parte, con el doblete de Franco Jara en el partido el delantero se puso a tres goles de Gabriel Caballero quien es el máximo anotador en la historia de Pachuca. Ante ello, el técnico externó su felicidad de que Jara esté a punto de conseguir esa marca.

“Siempre es importante que en lo estadístico queden algunas marcas, un resultado tan abultado no me tocó nunca como jugador. Esos aspectos suman y son necesarios para ser recordado en la historia del club” sentenció.