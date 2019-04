Continuar con el ‘outsourcing’ es un fraude a la Constitución: PRI

El outsourcing (subcontratación) “es un fraude a la Constitución”, y se continuará reproduciendo porque la reforma laboral aprobada en la Cámara de Diputados lo ignoró, expuso el PRI en la Cámara de Diputados.

Rubén Moreira Valdez, diputado del Revolucionario Institucional, consideró inaplazable modificar la legislación laboral porque el outsourcing se “constituye en empresas que asumen entrecomillas la responsabilidad laboral de los trabajadores de otro empleador y con ello desligan al verdadero dueño y al verdadero patrón de responsabilidades laborales de seguridad social, pensionarias.

“El trabajador queda endeble y su ejemplo más terrible es el tema de las utilidades, los outsourcing tienen utilidades y el patrón se enriquece con las utilidades de los trabajadores. Es increíble que en la Constitución esté permitido el outsourcing, porque es un fraude a los principios de la Carta Magna es un fraude a los principios de la Revolución.”

El jueves durante la sesión aprobatoria de las reformas en materia laboral, Moreira argumentó la impostergable urgencia de terminar con el outsourcing. Esa práctica tuvo su apogeo en el gobierno de Vicente Fox, con Felipe Calderón se afianzo, y en la pasada administración de Enrique Peña se mantuvo inalterada.

Así, Moreira recriminó la ausencia de ese tema en el dictamen de reformas a las leyes relativas al ámbito laboral: “Se perdió la oportunidad no se puede votar en contra de algo bueno que tiene muchas cosas buenas la reforma, pero se perdió la oportunidad de discutir esto que es muy dañino para México y para los trabajadores.”

El representante coahuilense expuso que el PRI voto a favor der la reforma porque porque tiene contenido de transparencia, de democracia sindical, de profesionalización de la justicia laboral.En lo particular a mí y a muchos de mis compañeros nos preocupa que se perdió la oportunidad de eliminar la figura del outsourcing.

“Es increíble que el grupo mayoritario que representa a la izquierda no haya permitido que se incluyera y porque se lo digo.Miembros del Partido del Trabajo y diputados como su servidor como te lo comenté pedimos que se elimine el outsourcing; sin embargo, el grupo mayoritario no lo quiso.

-¿Ahora cuál es el camino?

-Presentar iniciativas, yo, en el próximo periodo de sesiones voy a presentar una iniciativa, somos minoría, pero hay que picar piedra y hay que subir a la tribuna y decir lo que está pasando, porque además muchos trabajadores desconocen que forman parte de un outsourcing y que por lo tanto no tienen todos los derechos que deberían tener.

-Aquí en la Cámara de Diputados se lleva a la práctica el uso del outsourcing con los trabajadores de limpieza- se le recordó.

– Es lamentable, aquí en el caso de la Cámara es para no ofrecerles toda la seguridad social y todas las prestaciones sociales, en el caso de las empresas privadas tiene el defecto de deshacerse contratos colectivos y tiene el efecto de evitar el pago de utilidades, porque el mecanismo del outsourcing es que tiene a los trabajadores, administra la empresa, pero no es dueño de las ganancias de la empresa, entonces no reparte utilidades y entonces ese porcentaje de utilidades se lo queda el patrón.

“Tienen un patrón virtual, un patrón de papel, es alguien que dice que tienen la relación con él, pero el único vínculo que tienes con la empresa es un contrato de administración.”