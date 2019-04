Cumplen adultos mayores 15 semanas en protesta

César Augusto Gutiérrez, líder del movimiento en defensa de los adultos mayores informó que ya se cumplieron 15 semanas en protesta contra el gobierno de los tres niveles de gobierno por la falta de apoyo.

A continuación el comunicado de manera textual:

PALACIO DE GOBIERNO , CONGRESO Y VARIAS CALLES DEL CENTRO DE CHIHUAHUA* y mostrando * EL REPUDIO AL GOBIERNO FEDERAL QUE ENCABEZA LÓPEZ OBRADO( MORENA), de ASÍ COMO CONTRA EL “ GOLFISTA” Gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado (PAN)y la inútil ALCALDESA MARU CAMPOS*(PAN), los cuales se mantienen * JUSTIFICANDO SU FALTA DE COMPROMISO,Y RESULTADOS*; * por un lado LÓPEZ OBRADOR CON SU MISMA CANTALETA Y TONADA CONTRA LA CORRUPCION*, cuando * NO EXISTEN DEMANDAS EN LA FISCALÍA GENERAL O ACUSACIONES NI ENCARCELADOS DE LOS CORRUPTOS*, dando *anticipadamente EL PERDÓN Y OLVIDO Y HASTA DECLARA EL PUNTO FINAL*, y con las mismas frases derrotistas de *” me dejaron un País en RUINAS”*, “ * “ es culpa de los anteriores”* * bla, bla, bla*(pues por eso lo elegimos para que muestre Resultados y NO excusas) y * OTRO INÚTIL TAMBIÉN CON LA MISMA CANTALETA*, * me dejaron un Estado en QUIEBRA Y CON VIOLENCIA”, *bla, bla* y *OTRA MARU CAMPOS LA ALCALDESA haciendo NEGOCIOS Y PRIVATIZANDO LOS SERVICIOS PÚBLICOS, con MERCADOS SUCIOS Y ABANDONADOS, Parques descuidados y con UNA CIUDAD INSEGURA Y VIOLENTA COMO CHIHUAHUA*, ; los * SEGUIDORES de estos 3 INÚTILES SIEMPRE LOS ESTÁN JUSTIFICANDO SU FALTA DE RESULTADOS Y NO TOLERAN QUE HABLEN Y LOS CRITIQUEN , son unos INTOLERANTES Y FANATICOS , MENTES CERRADAS que los apoyan CON LOS OJOS CERRADOS, FALTANDO LA CRÍTICA Y AUTOCRÍTICA DE LOS CONSCIENTES Y NO LOS APLAUSOS INCONSCIENTES* * falta hacer * UN ANÁLISIS CRÍTICO DE LIS ERRORES DE LOS 3 y también se * mantienen echándole la culpa a los demás , PARA JUSTIFICAR SU DALTA DE EFICACIA Y ADMINISTRACIÓN*,; las Fotografías y Videos muestran * “ LO QUE VER Y PUBLICAR” *, * LOS MEDIOS OFICIALISTAS A LOS GOBIERNOS DE LÓPEZ ( MORENA) , JAVIER (. ( PAN) Y LA ALCALDESA MARU CAMPOS( PAN) a través de “ CHAYOTES” los PASTOREAN *. , con las* Oficinas de Comunicacion( MANIPULACIÓN) Social de los 3 NIVELES DE GOBIERNO, les agradezco sus Comentarios y CRÍTICAS * * Atte César Augusto Gutierrez Fierro.

