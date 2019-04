Cruz Azul busca dar un golpe grande de confianza

Milton Caraglio, delantero de Cruz Azul, aseguró que no le interesa el buen momento en el que se encuentra América, previo al Clásico joven, ya que sólo está mentalizado en seguir haciendo las cosas bien con La Máquina y extender la racha positiva que llevan de seis partidos sin registrar una derrota.

Trato de enfocarme en mi trabajo, en lo que es Cruz Azul, en el buen momento que estamos pasando y seguir anotando goles, obviamente es un clásico y lo queremos ganar, jugando bien o mal, pero los clásicos se ganan, no son de merecimientos y no me enfocó en los demás equipos (América)”, expresó.

Asimismo, el atacante argentino comentó que una victoria ante la escuadra de las Águilas sería de suma importancia para seguir con el ánimo arriba en la recta final del torneo.

