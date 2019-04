Critican a renovada imagen de Kate del Castillo

La actriz apareció con un look muy diferente en la alfombra roja de “La Reina del Sur”.

Kate del Castillo se presentó en la alfombra roja del próximo estreno de la segunda temporada de ‘La Reina del Sur’, y su nueva imagen fue muy criticada.

La actriz mexicana se presentó en el ansiado evento con un look muy diferente al que había mostrado en entrevistas y en las redes sociales últimamente. Sus fieles seguidores y fans le enviaron bonitos comentarios, pero también muchos otros le criticaron su nuevo aspecto, le dijeron que no se parecía, que estaba abusando del bótox y que su rostro era tan diferente que no se parecía a Kate.

Su cabello y el nuevo estilo de corte y de peinado parece que tampoco convencieron a los cibernautas, quienes elogiaron su talento, pero su aspecto no convenció.

La segunda parte de ‘La Reina del Sur’ inicia el próximo 22 de abril.

