No permitiremos el regreso a la tenencia y perfeccionar el cobro al predial: Maru

La alcaldesa María Eugenia Campos Galván, aseguró que no permitirá que se haga realidad el anuncio del subsecretario de hacienda Arturo Herrera, respecto a los ingresos que se prevé obtener al regresar el cobro de tenencia y perfeccionar el impuesto predial en cada municipio del país.

“Es inadmisible la propuesta de imponer de nuevo el cobro de la tenencia federal, y además querer ellos administrar el predial, por supuesto que eso no es cierto lo que vemos es un gobierno federal que lo ha alcanzado la cobija para todo lo que ha prometido y no esta mal lo que prometió pero es una ocurrencia e irresponsabilidad prometer tantas cosas si no se sabe el impacto presupuestal que va a tener”, dijo.

Cabe recordar que fue el pasado lunes el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, planteó revivir el cobro de tenencia en todo el país para incrementar la recaudación así como perfeccionar desde la federación el cobro del impuesto predial para fortalecer las finanzas de estados y municipios.

Sin embargo, momentos después, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo desmintió mediante una rueda de prensa, asegurando que su promesa en campaña fue: No más impuestos injustos.

