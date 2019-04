El problema que tendrá Cruz Azul para el Clásico Joven

Luego de llegar a seis partidos seguidos sin perder, Cruz Azul tendrá su gran prueba en la Jornada 14 cuando se enfrente al América. Con los mismos puntos tras 13 partidos, será un juego que promete, el problema es que Pedro Caixinha debe encontrar la solución a un problemón que le dejó uno de sus jugadores en el partido ante Querétaro.

Con las lesiones de Javier Salas y Stephen Eustáquio, la Máquina tenía cubierta la contención con Rafa Baca, pero el jugador fue expulsado al 90’ en el juego ante Gallos y fue suspendido una jornada. Ahora Caixinha debe buscar quién ocupe la posición en el Clásico Joven.

El técnico no la tiene tan sencillo, Orbelín Pineda y Yoshimar Yotún podrían ayudar, aunque no es su posición habitual; también está la opción de meter al chavo Alexis Gutiérrez, quien no ha tenido actividad en Liga MX esta temporada, sólo en copa. Cruz Azul no le gana al América desde el Apertura 2014, sin un contención nominal, está la misión de acabar con la mala racha.

