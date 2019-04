Coyote hace caso omiso a los rumores en Chivas

Los rumores del nuevo técnico en Chivas se han vuelto cosa de todos los días y así será hasta que el torneo termine y la directiva tome la mejor decisión.

Sin embargo, eso no desestabiliza el trabajo que viene realizando Alberto Coyote, aseguró el propio timonel de cara a la visita que el Rebaño hará este sábado al Morelia.

Conozco el entreno que maneja Chivas, se lo que se maneja, esa experiencia me da la opción de trabajar tranquilo, yo se mi estatus, quien tenga que tomar decisiones del nuevo entrenador, lo hará. A mí no me desestabiliza, yo estoy enfocado en lo que se debe hacer”, dijo.

El ex técnico del Real Madrid y la selección de España, Julen Lopetegui, se añadió a la lista de posibles encargados del banquillo rojiblanco, misma que ya componían gente como el argentino, Antonio Mohamed y Juan Francisco Palencia.

Comentarios

comentarios