Zoé y Alkaline Water Infinit de Bonafont, entre las marcas que no ofrecen lo que prometen: Profeco

19 de 22 aguas alcalinas no ofrecen los beneficios que prometen en su etiquetado, reveló un análisis de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Las marcas que no demostraron lo que prometen en sus leyendas fueron: Energie, Novaliv, Natural H2 ON, Zoé Water, Awa Hidrate, Zoé Water Sport, Alkaline Water Infinit (de Bonafont), Bavién, Sentia, Oxygenz, Vika 8.5, Awa Hydrate for women, Veen, Wion, Gym Water Chic, Gym Water y Manante.

“En la revisión, no se encontraron estudios científicos que demuestren o establezcan diferencias entre el agua para consumo humano de uso generalizado y la denominada ‘agua alcalina’”, acotó el estudio de la Profeco.

Por esto, la Procuraduría envió requerimientos de información para que las marcas soporten y documenten científicamente lo que prometen.

Las aguas de denominación que se analizaron fueron alcalina, alcalina ionizada, alcalina enriquecida con oxígeno, alcalina purificada baja en sodio, entre otras.

La Profeco señala que en el estudio se detectó incumplimiento a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, donde se indica que no se podrán hacer declaraciones de propiedades cuando se pretenda atribuir al producto características que no contiene o posee ni declaraciones asociadas a la disminución o reducción de riesgo de enfermedad.

Algunas de las leyendas que se encontraron en las etiquetas de los productos y que no se demuestran son: Equilibra el pH, Equilibra tu salud, Neutraliza radicales libres, Elaborada de manera 100% natural, Fortalece el sistema inmune, Elimina la acidez, Desintoxica, Mantén el pH de tu cuerpo en balance, Agua única y de carácter, Elimina toxinas, Esencial para el equilibrio de tus células.

El Financiero

Comentarios

comentarios