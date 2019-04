Maradona amenaza con dejar Dorados, “le estoy haciendo un mal”

De manera sorpresiva Diego Armando Maradona dijo en conferencia de prensa, que dejará a Dorados después de finalizar esta temporada sin importar si asciende al máximo circuito, ya que la decisión está tomada.

“Voy hablar con el presidente, Termine como termine esto quizá deje Dorados y no tengo ningún contrato firmado con nadie. Yo soy Diego Armando Maradona y lo juro… porque hay un penal muy claro sobre Escoto, ¿saben por qué no lo cobran? Porque ustedes mañana van a decir que lo cobró porque era el equipo de Maradona. Entonces yo le estoy haciendo un mal a Dorados y por eso me voy. Voy a hablar con el presidente seriamente y no hay marcha atrás”, expresó el técnico del Gran Pez.

Diego comentó que la única oportunidad de quedarse en Dorados, sería por el tratamiento de su hijo, ya que de lo contrario hablará con los directivos de Dorados para darles a conocer su decisión de dejar al equipo.

Sobre el homenaje que el Gran Pez le realizó al presentar la nueva playera con las franjas de la Albiceleste, el técnico de Dorados se mostró agradecido, pero piensa que el homenaje es una causa salida.

“Cuando es un agradecimiento en vida lo podés disfrutar; ahora cuando estás debajo de la tierra y no te enteras… Esta camiseta fue una causa más para decirme que me vaya” (sic), finalizó Diego.

Comentarios

comentarios