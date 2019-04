Trabaja diputado en iniciativa para prohibir animales exóticos en zonas residenciales

El diputado federal Miguel Riggs Baeza, informó que, el grupo parlamentario del PAN ya trabaja en una iniciativa de ley para prohibir tener animales exóticos en zonas residenciales.

Lo anterior, luego de que, el pasado miércoles, un jaguar que vive como mascota en una residencia de un exclusivo fraccionamiento en la ciudad de Chihuahua, escapó por tercera vez de su cautiverio y atacó a un albañil. De acuerdo al reporte, el felino le causó heridas en un brazo y en la espalda al trabajador, quien fue llevado a un hospital para su atención médica.

“Los animales exóticos no son comunes como mascotas porque es incorrecto tenerlos en casa, son animales que no son domesticables al estar fuera de su hábitat y pueden llegar a atacar a los mismo dueños, en este caso, fue una tercera vez que se escapó y atacó a un trabajador hubiera sido lamentable que perdiera la vida a causa de un descuido de los dueños porque pues, el jaguar no fue bien vigilado si se escapó”, comentó el diputado.

Agregó que debe la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), retirar el animal a los dueños y llevarlo a su hábitat natural con las medidas necesarias porque si sigue en la zona urbana pueden sufrir estrés y por instinto atacar de nuevo.

