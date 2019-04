Trump contra México: advierte aranceles a autos si no frena tráfico de armas y migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que, si el gobierno de México no frena a los migrantes centroamericanos que buscan cruzar la frontera, impondrá aranceles a la importación de automóviles.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, Trump también dio a México un año de ‘advertencia’ para que detenga el tráfico de drogas a Estados Unidos o cerrará la frontera.

Si México no ayuda, está bien, vamos a ponerle aranceles a sus autos. Lo haré. Yo no juego”, dijo Trump en la Casa Blanca.

Si Trump cierra frontera… importadores y exportadores tienen plan B

Trump no habló específicamente sobre esa amenaza, pero aseguró que “México entiende que vamos a cerrar la frontera o a poner aranceles a los automóviles, será una cosa o la otra”.

Vamos a darles un plazo de un año, y si las drogas no paran, o paran en su mayoría, vamos a imponer aranceles a México y sus productos, en particular los autos. Y si eso no detiene las drogas, vamos a cerrar la frontera”, afirmó.

