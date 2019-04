Marioni se peleó con un aficionado

Al finalizar la final de la Copa MX, Bruno Marioni se enfrentó y peleó con un aficionado en el Estadio Benito Juárez tras la derrota de los Pumas en contra los Bravos de Juárez.

De acuerdo con lo reportado por ESPN, el aficionado se acercó al técnico de los universitarios cuando éste se dirigía de los vestidores a la conferencia de prensa. Al parecer, Marioni respondió con agresividad después de las burlas que le hizo el aficionado.

En las palabras del aficionado agredido, el técnico respondió con agresividad luego que le hicieron burla por la derrota frente a los Bravos.

“Estábamos festejando, vimos a Bruno Marioni, una figura del futbol nacional le pedí una fotografía. Me dijo que no Le dije que por eso perdieron, que porque eres antipático. Se volvió y nos enfrentamos a golpes, me tiró dos. Nos forcejeamos y eso fue lo que pasó” explicó el agredido.

Al final, Marioni sí salió a conferencia de prensa y explicó su versión de los hechos. El técnico pidió una disculpa y señaló que también el aficionado le tiró una patada.

“Lamento muchísimo el hecho. Pido una disculpa por mi reacción, pido una disculpa a la institución Pumas y a Juárez porque uno como entrenador no debe comportarse así” declaró el técnico.

Futbol Total

Comentarios

comentarios