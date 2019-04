“Somos los rompe quinielas”: Andrea y Erik hablan de sus 19 años de casados

En su aniversario 19, la pareja se sincero sobre los momentos dulces y amargos que han enfrentado.

Andrea Legarreta y Erik Rubín se muestran como una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo, sin embargo, como cualquier otro, su matrimonio ha tenido alegrías y crisis que no dudaron en recordar en su 19 aniversario de bodas.

La conductora del programa Hoy empleó su cuenta de Instagram para agradecer los momentos gratos y las complicaciones que han hecho crecer su relación: “Hace apenas 19 años… ‘Sí, acepto’… #TeAmo ️️ Y si volviera a nacer, ¡¡volvería casarme contigo!!… Así, con nuestros aciertos y errores… Con risas y llanto… Con los tesoros que nos tocaron… Con cada uno de nuestros instantes… Tratando de crecer y aprender con los años y los “daños”… Te amaba ayer, te amo hoy y te amaré siempre… Pase lo que pase… #FelizAniversarioPeloncito @erikrubinoficial”.

Junto al mensaje, Andrea compartió una serie de fotos de su boda celebrada en Acapulco.

Aunque Erik suele ser mucho más hermético en cuando a su vida personal, en esta ocasión no dudó en agradecer el detalle de Andrea enviándole un enorme arreglo de flores al programa. Además, compartió en redes sociales un mensaje en el que también reconoce que no son la pareja perfecta, pero han aprendido a amarse apesar de sus diferencias: “Hoy después de 19 años no veo mi vida sin ti. ¿Quién lo hubiera imaginado? Somos los rompe quinielas. Y no somos la pareja perfecta, pero día a día luchamos por mantenernos juntos, porque nos complementamos, porque nos amamos. Un amor que ha madurado y no solo ha aprendido a amar lo bueno si no también lo malo. Qué hermoso ha sido crecer a tu lado. Feliz aniversario. Te amo @andrealegarreta”.

A pesar de que los últimos años la pareja ha sido perseguida por rumroes de separación, estos detalles dejan en claro que su relación se mantiene fuerte.

