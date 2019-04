Insta Congreso a SRE y UACH a atender casos de estudiantes mexicanos detenidos en Israel

Los legisladores del Congreso de Chihuahua, exhortaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Universidad Autónoma de Chihuahua, a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, atiendan y actúen en favor de las y los estudiantes mexicanos detenidos en Israel.

Estas acciones presentadas ante el Pleno, se llevaron a cabo por la Diputada Ana Carmen Estrada García del Grupo Parlamentario de Morena, misma que detalló que esto se deriva luego de que un grupo de 15 estudiantes mexicanos que participaban en programas de pasantía universitaria, fueron arrestados por autoridades migratorias, el pasado 26 de marzo del presente año.

“Según lo programado, a partir de febrero nueve alumnos de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, pasarían un año en Israel, para aprender ciencias culinarias, servicios de turismo y el idioma hebreo. Sin embargo, las horas de prácticas diarias se extendieron de cuatro a más de nueve”, concretó.

Dijo que los universitarios, cuyas carreras se relacionan con el turismo, son originarios de Chihuahua, Hidalgo, Guerrero y Toluca, y que forman parte de un programa de intercambio con la Universidad de Ben-Gurion Of The Negev.

“Luego que los jóvenes dieran aviso a la UACH sobre la explotación laboral, las autoridades de dicha ciudad encontraron que el visado de las y los estudiantes no les permitía trabajar. Por ello, tres estudiantes chihuahuenses fueron detenidas por estar trabajado supuestamente de manera ilegal”, afirmó Estrada García.

Además de esto, apuntó que el viernes 29, la embajada de Israel en México, informó que las y los 15 estudiantes mexicanos habían sido liberados. Sin embargo, la Cancillería mexicana aclaró que solo fueron trasladados a instalaciones adecuadas, pero continuaban bajo custodia, alejados de los barrotes de la celda, pero con vigilancia y en espera de un juicio individual en el cual, determinarían su situación migratoria.

“El Tribunal de Migración de Israel exoneró de todos los cargos migratorios a las y los 15 estudiantes mexicanos detenidos. Después de seis largos días las tres jóvenes chihuahuenses y demás connacionales pasaron de estar detenidos a ser consideradas víctimas de un delito”, concluyó.

Por otro lado, exhortó respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que, a través de los canales diplomáticos correspondientes, solicite la información sobre connacionales presos en Israel, así como se procure una vigilancia más estrecha de la protección, promoción y respeto de sus derechos humanos.

Comentarios

comentarios