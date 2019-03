Invita The LEGO Fundation a 2 secretarios a conferencias

Víctor Quintana Silveyra, secretario de Desarrollo Social y Carlos González Herrera, titular de Educación y Deporte, asistirán del 1 al 4 de abril a la ciudad de Billund.

Participarán junto a especialistas internacionales en conversatorios y diversos talleres.

Los días 1º al 3 de abril de 2019, Fundación LEGO realizará el evento The LEGO Idea Conference 2019: Unlocking the Power of Parenting, en la ciudad de Billund, Dinamarca, con la participación de 300 expertos y líderes educativos y sociales de todo el mundo, entre ellos 25 personas integran la delegación que integran la delegación mexicana.

La Fundación LEGO, ha elegido para participar en esta conferencia a los servidores públicos del Gobierno del Estado, Víctor Quintana Silveyra, secretario de Desarrollo Social y Carlos González Herrera, titular de Educación y Deporte, quienes intervendrán en conversatorios y talleres.

Con su invitación, The LEGO Fundation se hace cargo total de las erogaciones que importan este compromiso; con los que ambos estarán participando en este foro que busca evaluar las condiciones y herramientas para el inicio de los procesos educativos formales de niñas y niños.

