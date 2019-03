Atlas se reencuentra con el triunfo; Santos sin brújula

Los Rojinegros rompieron la racha negativa de seis partidos perdidos de manera consecutiva.

Atlas pudo romper la racha de seis derrotas seguidas al vencer 1-0 a Santos que se desmorona en el Clausura 2019. Leandro Cufré, técnico de los Zorros, pudo regresarle a La Fiel una ligera sonrisa. El inicio del juego no fue de los más agradable para los asistentes, los Rojinegros querían tomar el control del partido, pero no era preciso en la última línea. A los laguneros les costó tomar ritmo al principio del cotejo. Ismael Govea, era el más participativo por parte de los Rojinegros, pero al llegar a las bandas no estaba siendo acertado con los centros. Los visitantes pudieron hacerse sentir al minuto 37, pero Brayan Garnica tenía todo para dañar a su ex equipo, sin embargo no pudo pegarle bien al esférico y casi en la línea el debutante por el zorro, Jesús Gómez evitó la caída de su marco.

Al 41’, de nueva cuenta, Santos generó otra llegada de peligro, Julio Furch perdió el mano a mano con el portero, atlista, Pepe Hernández, quien alcanzó a meter el pecho para detener el disparo del delantero. Al descanso el marcador se fue empatado a cero, pero ya con unos Guerreros que mostraron peligro y estaban perdonando a su rival.

Para la segunda parte, los Rojinegros salieron con mayor decisión y precisión en sus embates, Santos se perdió en el campo. Fue hasta el 71’ cuando el zorro puso a temblar el marco de Jonathan Orozco, pues Facundo Barceló tenía todo para dañar al rival, pero su remate con la cabeza fue desviado por el guardameta.

Finalmente, Atlas pudo encontrar el gol y fue por conducto de Jesús Isijara, quien después del primer remate, el rebote le cayó de nuevo a sus pies y pudo mandar el esférico a que meneara la rede. Estaba el 1-0 que fue festejado por 20 mil personas y toda la banca rojinegra.

Al tener la ventaja, el zorro replegó sus líneas para evitar ser alcanzado. Vino el silbatazo final y Atlas volvió a ganar en el Clausura 2019 y Leandro Cufré obtuvo su primer triunfo y en casa como técnico de los Rojinegros. Santos se desmorona en el campeonato, se quedaron con 15 puntos, los Rojinegros llegaron a 13.

