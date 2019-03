Fabián Lavalle ha demandado a televisora por despido injustificado

“Fabiruchos” exige de World TV una indemnización de $500 mil pesos.

Fabián Lavalle decidió demandar a la empresa World TV por despido injustificado, desde enero de este 2019, informa el Diario Basta!.

Fabián conducía desde hace 3 años el programa más visto por el canal 77 ‘La Cuchara’, en el que compartía con Ana María Alvarado y Verónica Gallardo, esta última también fue despedida.

Cabe mencionar que hay otras figuras que trabajaban para ese canal de cable, que también iniciaron proceso de demanda por la misma situación, como: América Gabriel, Gina Barrera, Mariana Ávila y ahora Fabián Lavalle.

Algunas de estas demandas no han procedido, debido a que los ex empleados no han podido comprobar ingresos, ya que en su mayoría el pago se hace en efectivo y en sobres amarillos.

Fabián Lavalle exige una indemnización de más de medio millón de pesos al dueño del canal Héctor Huerta.

