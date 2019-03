Comprará municipio patrullas, no más arrendamientos: Maru  

La alcaldesa María Eugenia Campos, informó que se prevé dejar de arrendar patrullas y comprar propias ya que generan un mayor gasto al municipio.

“Las condiciones del arrendamiento no convienen a Chihuahua, por ser un arrendamiento caro y que les cuesta más a los chihuahuenses y bueno el último contrato que tuvo el municipio a lo mejor no fue en las mejores condiciones y no le sirvió a los chihuahuenses y al contrario es mucho más caro para el municipio”, comentó Campos.

La edil recordó que el arrendamiento de patrullas se dio durante la administración del ex presidente municipal, Eugenio Baeza y fueron 250 patrullas, de este contrato se especifica que dichos vehículos se deben de entregar 3 meses antes de que termine la administración actual.

Por lo cual, el gobierno actual prevé buscar las condiciones que permitan a la dependencia de seguridad pública, adquirir sus propias patrullas evitando gastos como el pago de una renta y demás una reparación cuando las patrullas presentan una falla.

