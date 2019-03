Pide Morena a CNTE voto de confianza para López Obrador

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, solicitó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la educación (CNTE), un voto de confianza para que el presidente Andrés Manuel López Obrador abrogue la Reforma Educativa promulgada en 2013.

“Vamos a platicar el día de hoy con ellos para que se entienda la dimensión de la reforma, para que se comprenda la parte que tendrá que irse a leyes secundarias y que le den un voto al presidente de la República, para que se pone que se pueda cumplir la promesa de abrogar la mal llamada Reforma Educativa, estamos ante la gran oportunidad de lograrlo, hay un consenso político en torno al dictamen que se tiene actualmente”, puntualizó.

“Necesitamos expresarle a ellos que necesitamos tener sesión de comisiones unidas si no, no hay dictamen, no hay límite de tiempo, pero cada día que pasa es un día más que gana la reforma de Peña Nieto que tanto a afectado.

“No se trata de una negociación de un grupo de maestros con el gobierno, se trata de construir una reforma constitucional para lo cual se requieren acuerdos políticos”, acotó.

