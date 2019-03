AMLO se lanza contra “fifís”

Cuestionado sobre si sus dichos contra prensa ‘fifí’ son riesgosos para periodistas, el Presidente AMLO defendió derecho a manifestarse.

“Con todo respeto te contesto, existe una prensa fifí, no es una invención, existe el partido de los fifí, existe el conservadurismo en México y creo que nunca ha desaparecido, entonces no están de acuerdo con nosotros, son nuestros adversarios, entonces el señalar que existe un partido conservador, que existe una prensa fifí pues es decir lo que considero real, no es una invención, y es parte de la democracia el que podamos ejercer todos nuestros derechos a manifestarnos, con libertad y con respeto”, afirmó en su conferencia mañanera.

“No me voy a quedar callado ante la hipocresía del conservadurismo, porque los conservadores, los fifí tienen como doctrina y podría decir su única doctrina es la hipocresía, entonces ya basta de simulación, fuera máscaras, existe un partido conservador”.

Afirmó que la gente ya aprobó que se lleven a cabo los cambios y las transformaciones en el País, a lo que los conservadores no se resignan.

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió también contra los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Las críticas del mandatario giraron en torno a la situación de los bajos salarios, la desigualdad, deuda y corrupción de gobiernos anteriores.

“La prensa fifí tiene sus simpatías partidistas. Entonces, le echaron toda la culpa, no estoy defendiendo, al gobierno pasado, y para atrás se olvidaron de hacer cuestionamientos, de hacer críticas”, señaló.

Durante su conferencia de prensa mañanera, el mandatario calificó al ex presidente Carlos Salinas de ser el “padre de la desigualdad social en México, el que más polarizó, el que creó la nueva oligarquía, el que trasladó los bienes del pueblo de México y de la nación a particulares, a sus allegados”.

Luego, Ernesto Zedillo convirtió deudas privadas en deudas públicas, continuó.

Y afirmó que todavía se paga cada año alrededor de 50 mil millones de pesos del presupuesto sólo para pagar intereses del Fobaproa.

“Zedillo informó que iba a costar el rescate 110 mil millones de pesos, y ha costado dos billones. Para los fifí y para los conservadores fue un buen presidente”, externó.

A Vicente Fox lo cuestionó de que no se dio un cambio verdadero: “resultó un traidor a la democracia -dicho por él mismo- que él se encargó de que no llegáramos nosotros, qué él participó para que se robaran la elección en el 2006”.

Mientras que del expresidente Felipe Calderón lo acusó de convertir al país en un cementerio y a Enrique Peña Nieto de corrupción.

“A ver ¿dónde está la autocrítica de los aplaudidores de estos regímenes? ¿Dónde está? El decir: ‘Yo me equivoqué y quiero rectificar, quiero reconocer, porque todos nos equivocamos, todos cometemos errores’, pero no, al contrario, aferrados a querer mantener lo mismo y estamos buscando que haya un cambio y se oponen”, externó.

