Exhorta Congreso a Alcalde de Juárez solucionar problemática de terrenos ajenos

La LXVI Legislatura del Congreso del Estado, exhortó al Alcalde de Ciudad Juárez para que, a través de la Dirección de Asentamiento Humano, implementen las acciones necesarias para que se contribuya con las familias que se encuentran en posesión de terrenos ajenos y a los dueños de los mismos, para que, en su caso, se concluya con la expedición de escrituras o título de propiedad.

Este punto de acuerdo aprobado por el Pleno, fue presentado en voz de la diputada Leticia Ochoa Martínez del Grupo Parlamentario de MORENA, quien añadió que esto, tiene como objetivo que se pueda mediar, conciliar o concretar la celebración de convenios, formulación de proyectos técnicos y jurídicos en beneficio de los involucrados.

Explicó que entre las décadas de los ochenta y principios de los noventa, se instalaron en Ciudad Juárez cientos de empresas maquiladoras que demandaron mano de obra y que, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, llegaron familias de todas partes del país a cubrir la demanda de empleados que se generaron.

“La invasión de grandes predios particulares se volvió una opción que se generalizó en grades grupos de personas que necesitaban un espacio en donde edificar una casa habitación, de esta manera se crearon nuevas colonias populares en el oriente de la ciudad, entre ellas, Salvarcar, Zaragoza, Lomas de Poleo, Nadadores, entre otras”, detalló la legisladora.

Determinó que las colonias en cuestión, se fundaron hace más de treinta años mediante la invasión, sin el debido permiso de las personas que ostentaban la propiedad, los que al verse superados por el número de gentes no les quedó opción, más que no actuar dado a que ni la autoridad correspondiente podía hacer algo al respecto.

“Un fenómeno común y que agrava la situación, es que varios de los verdaderos dueños han fallecido y quedan solo sus herederos, los cuales, en no pocas ocasiones, mantienen a miles de familias viviendo en la incertidumbre de no saber qué va a pasar con el hogar en el que han vivido por décadas”, añadió.

Además, comentó que, en otra situación, estas personas que se creen con derechos o abogados o pseudo líderes, inclusive autoridades, acuden constantemente a extorsionar a las familias, amenazándolas con lanzarlas a la calle si no les entregan dinero.

