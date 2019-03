4 amigos con Síndrome de Down abren su propia pizzería

Los Perejiles es un negocio creado por un grupo de jóvenes argentinos que ha visto en el emprendedor una oportunidad de trabajo.

No es poco común para los jóvenes con síndrome de Down pasar por dificultades para entrar en el mercado de trabajo. En Argentina, la situación de las personas en esta condición no es diferente: la falta de oportunidades para este grupo de personas es grande. Es por eso que cuatro amigos decidieron cambiar el orden y crear su propio trabajo.

Son los fundadores de Los Perejiles una pizzeria se especializa en fiestas y eventos. El negocio fue fundado en 2016 por Mateo Kawaguchi y tres colegas, Leandro Lopez, Mauricio y Franco. Todos habían sufrido con malas experiencias en el mercado de trabajo. En resumen, no podían buenos puestos de trabajo simplemente porque tienen el síndrome de Down.

Cansados ​​de depender de terceros para trabajar, montaron su propio negocio. La madre de Kawaguchi ayudó a los niños en el proceso. En común, todos tenían la pasión por la pizza. Decidieron, entonces, crear una empresa que ofreciera el servicio de pizzeria para pequeños eventos.

Y la idea se dio muy bien. En un año, realizaron más de 200 eventos, llevando pizzas y comidas italianas tradicionales como las bruschettas para fiestas, bodas y eventos privados. Uno de los motivos para el negocio de despegar fue una foto publicada en uno de los primeros eventos realizados por Los Perejiles.

La imagen vendió y el grupo recibió diversos pedidos por Argentina. La empresa actúa en San Isidro, ciudad próxima a la capital Buenos Aires.

Comentarios

comentarios