Tigres advierte que va por el liderato

En el pasado, Ricardo Ferretti y jugadores de Tigres dejaron claro que elliderato de la Liga MX es algo que no entra en planes del club, sin embargo, para el brasileño Rafael Carioca este factor debe de ser una obligación debido a que los objetivos han cambiado conforme avanza el certamen.

Nosotros vamos a pelear por el primer lugar porque es difícil hacer tantos puntos. Podemos hacer más puntos y vamos a pelear junto con León, Rayados y América que están llegando. Antes del torneo quedamos en estar entre los cuatro primeros, pero las cosas cambiaron y ahora vamos por el primer lugar”, indicó.

El sudamericano hizo también énfasis en la presión que atraviesan, ya que después de haberlo ganado todo, pasaron por un bache del cual están tratando de salir.

“La verdad que por la plantilla que nosotros tenemos hay una presión normal del futbol. Real Madrid vive una presión este año porque no ha ganado nada importante y el año anterior lo ganó todo, entonces las personas, aficionados, prensa esperan que estemos arriba porque así es el futbol. Tenemos que estar ganando para tener contentas a las personas. Nos duele mucho porque salimos de dos torneos jugando mal, uno con Santos y Pumas donde jugamos muy mal y sabíamos que teníamos que mejorar mucho. Estamos en el camino, no hemos ganado nada y no hay nada que festejar”, señaló el jugador felino.

