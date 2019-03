AMLO incumple su mandamiento de no tratar con empresas ligadas a corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador está incumpliendo uno de sus mandamientos anticorrupción, al invitar a cuatro empresas señaladas de hechos corruptos a participar en la licitación de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, uno de los proyectos prioritarios de su gobierno.

El mandatario anunció, en el acto para conmemorar el 81 aniversario de la expropiación petrolera, que el proceso para otorgar los contratos para la construcción de la refinería será bajo el mecanismo de licitación restringida, y que se invitó a cuatro consorcios: Bechtel-Tecnict, WorleyParsons-Jacobs, la empresa Technip y KBR.

¿Empresas señaladas de corrupción?

Los cuatro consorcios postulados han tenido acusaciones de corrupción, de acuerdo con medios o investigaciones internacionales, lo que contraviene lo señalado en los 50 puntos de austeridad y anticorrupción del presidente.

El punto 49 dice: “En las relaciones comerciales o financieras con empresas internacionales se dará preferencia a los originarias de países cuyos gobiernos se caractericen por su honestidad y castiguen, no toleren las prácticas de sobornos o de corrupción”.

El periodista Raúl Olmos, quien ha investigado casos como el de Odebrecht, señaló en su cuenta de Twitter que los cuatro consorcios han estado vinculados con casos de corrupción.

De acuerdo con el diario Telegraph , Bechtel fue involucrado en un caso de corrupción en Abu Dhabi en 2017, mientras que The Sidney Morning Herald señaló en 2016 que la empresa WorleyParsons enfrentó acusaciones por haber incurrido en actos de corrupción para obtener contratos gubernamentales en países ricos en petróleo.

La americana KBR fue investigada por otorgar sobornos a servidores públicos de Nigeria a cambio de contratos para construir una planta de gas natural.

Olmos explicó que Techint , conocida como el “Odebrecht argentino”, ha sido investigada en Italia, Suiza, Brasil y Argentina por montar una red de sociedades offshore que se utilizaron para pagar sobornos.

¿Qué dice AMLO al respecto?

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador insistió este martes en que estas empresa “son las mejores del mundo” y se seleccionaron a través de una investigación.

“Esas cuatro han construido en promedio 150 refinerías cada una, son las que más experiencia tienen en la construcción de refinerías. No queremos casos como los de Odebrecht, no queremos casos de obras que están inconclusas o de empresas que no han cumplido”, dijo.

López Obrador insistió en que se les investigó y son de las empresas más serias en la materia para la construcción de refinerías en el mundo.

“En México no hay nada y lo que debe de haber, como siempre, pues son contratos, debe de haber denuncias sin duda, en algunos casos, pero son empresas muy serias las cuatro que se escogieron”, afirmó al ser cuestionado sobre si era falso que estuvieran vinculadas con un acto de corrupción.