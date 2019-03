Municipio no da y luego quita uniformes a deportistas: Orlando Villalobos

Luego de que circulara en redes sociales un vídeo de un equipo de fútbol femenil que a pesar de ganar la olimpiada estatal en fechas pasadas el municipio les quitaba el uniforme que utilizaron, Orlando Villalobos director del Instituto Municipal del Deporte, aseguró que es falto puesto que el Ayuntamiento las apoyó con 10 mil pesos y no con uniformes por lo que jamás les quitaría un apoyo ningún deportista.

“Esos uniformes que ellas entregan luego de competir no se los proporcionó el municipio, el equipo pidió el apoyo 4 días antes del evento y el proveedor del municipio no podía hacer en un día 40 uniformes pero, su representante nos solicitó apoyo económico y les dimos 10 mil pesos, tenemos hasta el oficio donde se aclara que no se apoya con uniformes”, comentó.

En este sentido agregó que en el mes de enero se entregaron a mil 500 deportistas de diferentes equipos que así lo solicitaron uniformes completos para competir en es olimpiada y por supuesto, ninguno tenía que ser devuelto.

Reiteró que la administración actual es de las pocas que más ha apoyado el deporte ya que incluso colaboraron para pagar hasta con transporte a los lugares donde fueron las olimpiadas que fue a Parral, Delicias, Juárez y Chihuahua.

“Si la información que se hizo viral es con la intención de decir que no se apoya, los invito revisar nuestros registros y repito, fue Raúl González Muñoz Presidente del Comité Municipal de fútbol asociación, quien solicitó el apoyo económico y por su cuenta consiguió los uniformes prestados para sus competidoras peor no con el municipio”, finalizó.

Comentarios

comentarios