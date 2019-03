En Selección dudan de lesión de Tecatito y Tata anticipa ‘consecuencias severas’

Por ahora, el Porto no ha mandado ningún reporte sobre la lesión y el jugador no quiso viajar para ser valorado.

La supuesta lesión de Jesús Corona en el tobillo causó mucha extrañeza en la Selección Mexicana, que no ha recibido ningún reporte por parte de los médicos del Porto, y que podría imponer sanciones importantes para el futbolista en futuras convocatorias.

A las dudas por la lesión se sumó la molestia al interior del Tri, según contaron a Mediotiempo fuentes cercanas al entrenador Gerardo Martino, porque el jugador se negó a viajar a Estados Unidos.

Esto a pesar de que el Tata se lo pidió el fin de semana, cuando le aclaró que si estaba lesionado no sería necesario que jugara o entrenara, pero sí que se conocieran y se integrara a este nuevo grupo. “Lo que ha sucedido es que Jesús el día sábado le manifestó a los médicos de un problema de tobillo.

El domingo me contacté con él dos veces, una temprano y otra en el aeropuerto en la mañana y le dije que mas allá de esta imposibilidad por la lesión necesitaba que estuviera con el grupo para conocernos”, explicó el Tata a TV Azteca este martes. “Era el primer encuentro que íbamos a tener, le dije que si era necesario no jugaría ni entrenaría pero que estuviera.

Primero me dijo que sí, luego me dijo que no estaba bien con el tobillo y prefería no viajar”. Te puede interesar Por lesión, Tecatito Corona es baja en México contra Chile y Paraguay El radar chileno está sobre Chicharito, Raúl y ‘Chucky’ El panorama lo empeoró el propio Tecatito al publicar una imagen este martes en redes sociales junto a su esposa en la playa, todo ello mientras el director deportivo de la Selección, Gerardo Torrado, pedía una explicación a la directiva del Porto, sin obtener respuesta hasta la tarde de este martes. “En las ideas de los jugadores a veces también hay incidencia familiar, de sus agentes, del club y diferentes presiones.

A veces es difícil conocer los motivos pero evidentemente él ha cometido algo inadecuado y yo se lo he mencionado y también está al tanto de que van a haber repercusiones evidentemente en el futuro”, reveló Martino. A Corona no le faltarían razones para pedir descanso, ya que en poco más de dos semanas ha jugado cuatro partidos, entre Liga portuguesa y Champions. Incluso el 9 de marzo el entrenador Sérgio Conceição reveló que Tecatito había jugado infiltrado.

Los Cuartos de Final frente al Liverpool en Champions que jugará a partir del 9 de abril también deben ser factor para que Tecatito evitara el viaje a San Diego. Sin embargo, todo ello lo estaría haciendo posiblemente sacrificando su futuro en el Tri.

