Continúa Gobierno Municipal con limpieza de arroyos

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Servicios Públicos, como parte de los trabajos de limpieza urbana, durante el mes de marzo se realizó la limpieza dentro del canal Chuvíscar.

El director de Servicios Públicos, Ricardo Martínez García informó que la intención es mantener los cauces libres de basura y escombro para una mejor imagen de la ciudad y para estar preparados para las precipitaciones tempranas y temporada de lluvias.

“Generalmente, estas acciones se desarrollan con la finalidad de que por dichos afluentes y conductos el agua pluvial no se vea obstaculizada a su paso por objetos como basura y ramas de árboles o escombros, de tal manera que no se acumule y no se presente algún desbordamiento que afecte posteriormente a los chihuahuenses”, indicó Ricardo Martínez García.

Durante el mes de marzo se han atendido al interior del canal 55 mil 800 metros cuadrados con maquinaria pesada como mini cargadores, camiones de volteo, retroexcavadora, y cuadrillas de limpieza manual.

Las áreas en donde se ha trabajado incluyen las áreas canalizadas desde la vialidad Sacramento a la avenida Mirador y en áreas naturales a la altura de la calle María Luisa rumbo al periférico De la Juventud. En total se han retirado durante este mes alrededor de 30 toneladas de basura, ramas y escombro.

“El Gobierno Municipal está trabajando constantemente para mantener los arroyos de nuestra ciudad limpios, los exhorto de la manera más atenta a que contribuyamos a la limpieza y bienestar de nuestra ciudad, evitando arrojar basura a las calles, terrenos baldíos y a los cauces, pues finalmente la contaminación nos afecta a todos”, finalizó el director de Servicios Públicos.

