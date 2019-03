Salinas fue un gran presidente: Fox

¿Cómo está presidente?

¡De maravilla!

¿En forma?

Feliz, con mi amor por Martha, la fundación, los hijos.

¿Como un corredor de Kenia?

A los 77 años llegas a trotar más duro.

¿Y brinca, salta, en la soledad de su habitación?

Pues teniendo esposa, ¿por qué no?

¿Canta frente al espejo?

No, la música no se me da.

¿Cuántos “porros” por día, don Vicente?

Ninguno, pero soy un intenso promotor de la legalización.

¿Y no prueba lo que vende?

No, hasta ahora.

¿Nos permite más preguntas de reconocimiento?

¡Adelante!

¿Ritmo cardiaco?

En perfectas condiciones.

¿Examen de próstata?

No me lo he hecho: me asusta lo que te hacen por detrás.

¿Cómo considera que son sus relaciones con los vecinos?

En rancho tienes pocos vecinos, prácticamente la familia, y los del Centro Fox.

¿La vida en un rancho le parece placentera?

Absolutamente, se la recomiendo.

¿Aún vive con caballos, perros, avestruces?

De muestra. Caballos ya casi no monto.

¿Suele conversar con ellos?

No, solo acariciar.

¿Los gansos son bienvenidos?

Hacen mucho ruido.

¿La Presidencia enloquece?

Sé que el poder emborracha a medio mundo, y les explota los egos, fobias, pero no en mi caso.

¿La política desquicia?

Sí, porque es duro el debate.

¿De la política qué sigue aprendiendo?

Que es sucia, hipócrita, hay puñaladas por la espalda.

¿Y cuál es su mayor virtud como político?

Yo no soy político y creo que nunca lo fui.

¿Piensa que hay una cultura política muy mexicana?

Sí, muy conflictiva, pelear como perro y gato todo el santo día.

¿Es parte del político mexicano la mentira?

Sí, cuando menos medias verdades para hacer creer lo que no es la realidad.

¿Dice AMLO que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos?

Me sorprende esa declaratoria porque aplica perfectamente a él.

¿AMLO ya perdió el piso?

¡Totalmente!

¿Y usted?

Para nada, estoy con los pies, con las botas en la tierra.

¿Hay reconciliación?

Siempre y perdón más aún. Es la gran virtud del liderazgo.

¿Ustedes actúan que están enfrentados para no atacarse?

Pues él no me pela.

¿Viene por usted?

No debe intentarlo, aunque anunció que está próximo a juzgar a los ex presidentes.

¿No fue un retroceso su presidencia?

De ninguna manera, en cada punto se avanzó.

¿Falta que nos diga que volvería a ser presidente?

No, mejor empresario, menos hipocresía.

¿Le hizo más daño o beneficio al país usted que Calderón?

El país avanzó en mi administración y ahí están los objetivos claros.

¿Con Peña más de 140 mil desaparecidos?

Terrible y Calderón otro tanto. En mi administración, el crimen más bajo de la historia.

¿Está diciendo que todo lo hizo bien, don Vicente?

A mí consciencia sí. Para mucho quedó en duda.

¿Y tal como llegó se retiró?

Más limpio y más contento.

¿Con las mismas riquezas?

Con las mismas riquezas o menos, devaluadas.

¿Con las mismas propiedades?

Con las mismas propiedades.

¿Sigue sin mentir?

Sigo sin mentir.

¿Algo que ahora quiera dejar de callar?

Nada, nada, mi vida es un libro abierto.

¿Algo que ahora quiera advertirnos?

Que el país va por mal rumbo y hay que cuidarlo.

¿Se fortalece el autoritarismo?

Sin duda, por una vía sutil e interesante.

¿Qué mecanismos de intimidación le observa a AMLO?

Su afición por el Ejército cuando antes lo rechazó me da pesadillas.

¿Al Ejército le está gustando tener más poder?

El Ejército es todo poderoso.

¿El Ejército en tareas de policía?

Pésimo, horrendo.

¿Qué garantiza la lealtad del Ejército?

Pues nada.

¿Está el crimen en el Ejército?

Sí, muy infiltrado.

¿Con la Guardia Nacional tendrán mayores libertades?

La misma gata revolcada, no hay cambio alguno en eso.

¿Golpe de Estado?

No. Las lecciones del pasado nos evitan cometer los mismos errores.

¿Qué escenarios ve si falleciera el presidente AMLO?

Incertidumbre, porque el país no tiene marcado claramente quien queda.

¿Atentado?

No creo, en México no.

¿Revocación de mandato?

Tampoco, en México no.

¿Abuchear a los gobernadores son mecanismos de autócratas?

Ese fue López Obrador, que no se haga zonzo.

¿Es catarsis popular o se está catalizando?

Es López Obrador catalizándose a sí mismo.

¿Sabrá los riesgos de esa jugada?

Es crear más y más división, que tarde o temprano le va a pesar.

Vuelvo, ¿no le parece que sueña despierto?

Todos los días.

¿Y se sigue soñando mejor presidente que Juárez?

Eso quedó probado y comprobado. Juárez no fue un buen presidente.

¿Si AMLO se sueña Juárez ergo usted lo supera?

Es que ambos son acaparadores de poder, dictadores.

Por cierto, ¿no le parece que son parecidos usted y AMLO?

Para nada, quizá en derrotar la pobreza.

¿No les gusta por igual llamar la atención?

Sí, claro.

¿Acusar sin sustento?

No en mi caso.

¿Igual de chachalacas?

Estuvo simpático eso.

¿No se dicen ser pueblo?

No en mi caso nunca uso la palabra.

¿No tardaron mucho en titularse?

Ciertamente, en mi caso sí.

¿No son igual de ocurrentes?

También, sí.

¿No acusan sin llegar a nada?

Por lo pronto, porque los señalamientos tarde o temprano producen un resultado.

¿No son igual de religiosos?

Yo dejé prácticamente la religión ya.

¿No son igual de conservadores?

Para nada, liberales los dos.

¿Misóginos?

Nada de mi parte.

¿Igual de machistas?

No soy machista.

¿Y AMLO?

Pues no habla claro para las mujeres.

¿Sí al aborto?

Cada persona debe tomar su propia decisión. Por tanto, sí al aborto.

En fin, ¿qué virtudes le ve a AMLO?

No le veo más que ese líder carismático con compromiso supuestamente por los pobres. Lo que no le veo es la capacidad de resolver el problema con los pobres.

¿Y ve parecido entre AMLO y Salinas?

Ninguno.

¿Ni en lo megalómanos?

No.

¿Hay que temerles?

Salinas fue un gran presidente.

¿Por qué han de ser intocables los ex presidentes?

No, no, yo me pongo al tiro.

¿Juicio a Peña Nieto por corrupción?

AMLO puede externar su opinión, pero los que juzgan son los jueces.

¿Juicio a Calderón por Estado fallido?

No, no veo por dónde.

¿Juicio a Zedillo por Fobaproa?

Ya hicieron un Fobaproa.

¿Juicio a Salinas por venta de empresas públicas?

Fue maravilloso para el país y para las democracias exitosas.

¿A usted por qué se le debe enjuiciar?

Dijo que por traidor y porque manoseé el proceso electoral. ¡Está loco! Mal hace en azuzar al pueblo, en prender la hoguera para llevar a juzgar ex presidentes.

¿Temor a la cárcel don Vicente?

Sí, muchísimo.

¿Hoy, por qué debe ser juzgado AMLO?

Muchas cosas. Para empezar, tirar 10 mil millones de dólares del nuevo aeropuerto.

¿Cuántos presidentes así cree que aguantamos?

Como Calderón y Fox muchos, porque le fue muy bien a la gente.

¿Como con Calderón?

Con Calderón y con Fox, sí. En materia económica, reducción de pobreza, educación…

¿Con esos muertos?

Los muertos son cosa aparte.

Nada más por dato histórico: ¿hubo fraude con Calderón?

Para nada, y absolutamente comprobado y corroborado.

¿No operó para que no ganara?

Dentro de la ley sí, claro, como hace López Obrador yendo a Puebla.

¿Traicionó la democracia?

Nunca.

¿Atacó o fortaleció el PRI?

Trabajé junto con ellos, muy bien.

¿Atacó o fortaleció al crimen?

Jamás tuve contacto y lo ataqué con toda la fuerza del Estado.

¿Negoció con “El Chapo”?

Jamás lo conocí y jamás hablé con él.

¿No miente?

Absolutamente no.

¿No se filtró el crimen hasta en Los Pinos?

El crimen a esas alturas era prácticamente inexistente.

A propósito, ¿dónde está Nahum Acosta?

El general aquel ¿o quién era? ¡Sabe!

¿Sigue siendo su amigo Alfonso Durazo?

¡Hijo de la chingada! Es un traidor, da puñaladas por la espalda y las va a dar a AMLO.

¿Cuál puñalada le hizo?

Largarse y llevarse documentos, información para andarla divulgando.

¿Por ejemplo?

No recuerdo, pero cartas y cartas de veinte mil cosas.

¿Tiempo de ajustar cuentas?

No, para mí nada.

¿Ni en Guanajuato?

Las cosas han marchado hasta hoy que se complica por la violencia.

¿Qué Estado es este?

Con crecimiento. Los criminales vienen a donde hay y por eso cayeron aquí.

¿Vienen donde hay o vienen porque aquí negocian?

No, vienen a robar lo que hay.

¿Es el Estado más violento en 2018?

Parece, hay que ver cuentas finales, pero está cañón.

¿Complicidad con el crimen organizado?

Ninguno. Se ha gobernado derecho y vertical.

¿Hay gobierno en Celaya y Salamanca?

Está amenazado, pero se está trabajando con firmeza.

¿Dónde está “El Marro”?

El Marro lo anda buscando Durazo. No lo va a encontrar.

¿Lo conoce?

No, ni idea quién sea.

¿Lo conoció?

No. Y tampoco tengo una fuga de diésel, como dicen, a espaldas de mi rancho.

¿No le gustaría conocerlo ni por distribuir mariguana?

Para nada. A la mariguana la estamos rescatando de los criminales para ponerla en manos de empresarios. El proceso va formidablemente.

¿Ve en el crimen organizado uno de los pilares del proyecto económico de AMLO?

No, no va por ahí la bolita. Lo que hay es un desorden total.

¿AMLO podrá gobernar con el crimen?

Tienes que convivir con el crimen, así está Colombia.

“Tienes que convivir”, ¿usted lo hizo?

No, no. Combates el crimen pero nunca lo vas acabar.

¿”El Chapo”, fue en su gobierno lo que Jalisco Nueva Generación será para AMLO?

No sé, pero de que tiene broncas AMLO con el crimen, tiene broncas.

Milenio

Comentarios

comentarios