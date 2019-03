Red Hot Chili Peppers hace vibrar las pirámides de Egipto

Histórico concierto vía streaming; por más de dos horas la banda estremeció a millones de seguidores alrededor del mundo; las redes sociales transmitieron el evento.

La histórica banda californiana Red Hot Chili Peppers sigue conquistando a seguidores de todas las generaciones y su enigmática esencia no termina, así lo demostraron ayer al ofrecer un concierto memorable en las pirámides de Giza, Egipto.

El escenario en forma de pirámide con telón de fondo de las tres pirámides de Giza, entre ellas la Gran Pirámide y sus más de 146 metros de altura, considerada la más antigua de las siete maravillas del mundo, fueron las imágenes que como pólvora se viralizaron en Internet conquistando a fans de todo el planeta y dando un toque místico a la presentación.

A las 12:00 horas en México, las ocho de la noche en Egipto, inició una jornada musical mágica que deleitó a 10 mil personas que se dieron cita en el histórico lugar, mientras que millones siguieron la transmisión streaming en todo el mundo.

“Can’t Stop”, fue el primer tema de la noche que estremeció las pirámides y por primera vez, tras la salida de John Frusciante, los Peppers tocaron en vivo “Fortune Faded”.

Esa fue una de las sorpresas junto con “I Wanna Be Your Dog”, cover de The Stooges, al igual que “Pea”, uno de los temas del álbum One Hot Minute.

El clímax del espectáculo llegó con “Californication”, para después emocionar a la audiencia con temas como “Higher Ground”, “By the Way” y la melódica “Under The Bridge”.

En tanto, las redes sociales por excelencia como YouTube, Facebook y Twitter tuvieron una jornada intensa que se llenó de mensajes inspiradores.

“Aprender, aprender, aprender. Está ocurriendo otra vez ahora mismo. Mi corazón está a tope de alegría ante la posibilidad de tocar en Egipto. Estoy muy agradecido por esta impresionante experiencia. Las pirámides, es increíble”, expresó en Internet Flea el bajista australiano del grupo previo al concierto.

Durante el proceso de armado del escenario y horas previas al concierto, otros miembros del grupo compartieron su emoción con millones de admiradores.

Otro de los momentos más electrizantes fue la interpretación de “Pyramid Song”, de Radiohead, interpretada por Josh Klinghoffer, previo a “Give it Away” y aunque temas clásicos como “Otherside”, “Around The World” y “Scart Tissue” fueron omitidos, las más de dos horas en las pirámides de Giza siempre serán recordadas en el corazón de sus seguidores.

El último material de estudio del grupo fue el disco The Gateaway (2016), el duodécimo hasta la fecha y el tercero con la formación actual de Anthony Kiedis, el bajista Flea, el baterista Chad Smith y el guitarrista Josh Klinghoffer. Sin embargo, en septiembre de 2018, el vocalista dijo al The New York Post que la banda iba a trabajar en nuevas inspiraciones.

El setlist

» “Can’t Stop”

» “Fortune Faded”

» “The Zephyr Song”

» “Dani”

» “California”

»“Dark Necessitties”

» “Hey”

» “Wanna Be Your Dog” (cover a The Stooges)

» “Right On Time”

» “Snow”

» “Pea”

» “Californication”

» “Go Robot”

» “Don’t Forget Me”

» “Higher Ground”

» “Under The Bridge”

» “By The Way”

Encore

» Pyramid Song (cover a Radiohead)

» Goodbye Angels

» Give it Away

La Razón

Comentarios

comentarios