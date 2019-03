Quiero que Henry se quede en América: Piojo Herrera

Para el Clásico ante Chivas, el DT mandó a la banca al delantero mexicano.

Luego de darse a conocer la supuesta intención de Henry Martín de salir del América al término del Clausura 2019, el técnico Miguel Herrera dejó en claro que al delantero mexicano le queda año y medio de contrato y que su deseo es que el artillero se quede en el equipo.

“Terminando este torneo le queda año y medio de contrato, para que no haya situaciones que no son (sobre la duración de su contrato). Henry llegó hace año y medio y firmó por tres años. Está haciendo muy bien las cosas, yo quiero que se quede, que sigan los mismos jugadores, quiero a este equipo por mucho tiempo”, dijo este viernes en Coapa.

Y es que el delantero yucateco no se sentiría valorado en el club azulcrema, por lo que inclusive ya habría buscado un aumento salarial con la directiva, además de que se dijo que no festejaría sus goles con su clásica pose enseñando los biceps en señal de protesta. “Nosotros pensamos que los jugadores están bien, están contentos, por eso me extraño la pregunta (sobre Henry Martín). Yo siempre veo que hace su seña de los músculos, yo no me doy cuenta de muchas cosas porque yo estoy festejando.

Tienen año y medio de contrato y está tranquilo”, agregó el Piojo. Sobre el porqué no fue convocado a la Selección Mexicana para los amistosos de este mes, Herrera se dijo sorprendido ya que Martín es el mejor delantero mexicano de la Liga; no obstante, el Piojo lo mandó a la banca para el segundo Clásico ante Chivas de este sábado. “Esa no es mi decisión (convocarlo), pero si a mí me tocara decidir lo tengo que llevar, es un jugador importante que está haciendo bien las cosas.

De los mexicanos es el que más goles lleva, está cumpliendo, está siendo titular y a veces es un relevo importante, yo no lo entiendo pero lo que me toca es apoyar a la Selección, a Henry lo trabajaré para que esté listo y esté considerado”.

