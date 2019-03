Acapara la Federación 4 mil millones de los apoyos a la ganadería: Miguel Riggs

Es una medida es electorera, porque ahora quieren usar este recurso para entregarlo a ninis y apoyos directos en efectivo dice el Legislador del PAN Miguel Riggs.

En su visita a ciudad Juárez, también dio a conocer que la ganadería no son solo vacas y toros como parece pensar el gobierno federal, sino que es un entorno más grande y esta visión viene a mermar hasta en los trámites que tienen que ver con esta área tan importante para nuestro Estado.

“Hay que hacer entender que en ciudad Juárez no hay zona libre real, porque este es un acuerdo binacional que va dentro de los 7 municipios cercanos a la frontera, donde la actividad de la mitad de estos, son la agricultura y la ganadería, pero no se encuentran dentro de los estímulos que anunció la federación, ¿entonces cuál es el apoyo hacia la zona fronteriza en esta materia?”, cuestionó Riggs.

Lo que tienen estos municipios es la supuesta ayuda hacia los combustibles, pero aclaró que en las gasolineras que visitó personalmente, vio que no hay gasolina. Estas ayudas que dicen que dan, pues no están funcionado o no son verdaderas.

A su vez el legislador mencionó que estará trabajando y subiendo un punto de acuerdo para que indiquen a quienes están entregando estos apoyos incentivos que realiza el gobierno federal, como también las tarjetas de ayuda que promueven y reitero: “Estamos viendo que por estar promoviendo estas ayudas asistenciales, están dejando de lado los programas que son vitales para un buen desarrollo en la población, y en el proceso no han sabido dar los resultados que la gente necesita”.

