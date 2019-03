Revocación del mandato no dejaría nada positivo al país en época de elecciones: Canacintra

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Chihuahua, Claudia Manríquez, refirió que la revocación de mandato, que fue aprobado en la cámara de los diputados y turnado al Senado para ser analizado, no dejaría nada positivo al país, sobre todo cuándo sea época electoral ya que se habla de la posible reelección del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Como representante de la Cámara empresarial, dio que la ideología en ese tipo de ejercicios no son necesarios, pues considera no vienen los instrumentos adecuados en la Constitución y no no dejaría algo positivo al México.

“Aunque tengan todos los motivos dejaría inestabilidad, es algo que debemos dejar pasar, no debemos hacerlo parte del acontecer político del país”, comentó.

Por el contrario, refirió que el gobierno federal debe dar indicios positivos de su trabajo para mejorar la inversión en el país y así, poder tener un crecimiento realmente bueno.

El dictamen se aprobó con 326 votos a favor y 127 en contra, por lo que fue turnado al Senado. Al respecto, López Obrador reiteró qué no busca la reelección por lo que la sociedad puede estar tranquila de que se respete la democracia.

