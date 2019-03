Rendirán homenaje a Miroslava Breach en Chihuahua y CDMX

Familiares, amigos y activistas rendirán homenaje con diversas actividades del 21 al 23 de marzo en las ciudades de Chihuahua y México a Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada y colaboradora de Norte, de Ciudad Juárez, hasta el 23 de marzo de 2017 cuando fue asesinada fuera de su casa.

Estas actividades llevarán el nombre de El silencio es complicidad, como la comunicadora sacrificada le dijo a Alfredo Piñera, entonces vocero del Partido Acción Nacional y ahora del grupo parlamentario panista en el Congreso estatal.

Rosy Breach, hermana de Miroslava difundió esta semana un cartel informando que las actividades serán “a la memoria de mi querida hermana Miroslava, y exigiendo una justicia que aún no llega a 2 años de su cobarde asesinato”.

El 21 de marzo se llevará a cabo el seminario Miroslava Breach: Periodismo entre fuego cruzado, zonas de silencio y narcopolítica mexicana, a las 11 horas en el Goethe Instituto de Ciudad de México, ubicado en la calle Tonalá número 43 de la colonia Roma Norte.

A las 19 horas habrá una charla y se inaugurará la galería de arte Grito de rebeldía y esperanza, a cargo de Rosa María Breach Velducea, en la Casa Refugio Citlaltépetl en la calle Citlaltépetl número 25 de la colonia Hipódromo, también en la capital del país.

El 22 de marzo a las 11 de la mañana, se realizará una conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social, Medellín 33, colonia Roma, Ciudad de México, además de reuniones privadas con autoridades.

Otras asociaciones que auspician el homenaje son Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras, Goethe Institute, Open Society Fundations, la organización alemana Brot für die Welt (Pan para el mundo), Casa Refugio Citlaltépetl.

En Chihuahua el 23 de marzo periodistas y amigos de la comunicadora, acompañados por activistas, realizarán una protesta en Chihuahua capital.

En este contexto, miembros de los partidos Morena y PRI por separado acusaron al gobernador Javier Corral Jurado de proteger a panistas partícipes en el homicidio de Miroslava y que estarían ligados al crimen organizado.

En el crimen están vinculados presuntamente el ex edil panista de Chínipas, Hugo Schultz Alcaraz y el vocero hasta hoy del Comité Directivo Estatal del PAN, Alfredo Piñera Guevara, quienes entregaron a los narcos homicidas una grabación con la información que sirvió de pretexto para matar a la corresponsal de La Jornada.

El priísta Fermín Ordóñez declaró que es “preocupante que el narco haga lo que quiera afuera y adentro del actual gobierno del estado de Chihuahua, y me refiero a casos como el del ex alcalde panista de Chínipas, Hugo Schultz Alcaraz, quien aún no ha enfrentado la justicia como parte intelectual y activa del asesinato y, al contrario, fue premiado con un puesto en la Secretaría de Educación y Cultura”.

La Jornada

