Estoy a favor de la revocación de mandato pero que sea con reglas: Corral

El gobernador, Javier Corral Jurado, manifestó estar a favor de la revocación de mandato, dictamen que fue aprobado en la cámara de los diputados y turnado al Senado para ser analizado.

Fue con 326 votos a favor y 127 en contra como el dictamen fue aprobado por la Cámara de Diputados y por ello turnada al Senado.

“Yo estoy a favor de la revocación de mandato pero siempre y cuando vaya por un carril propio, con reglas claras, porqué el Presidente tiene un enorme control y eso se traduce en una campaña de revocación de mandato que pudiera mal aprovechar. Yo creo que el riesgo de la reelección no existe, sería una regresión histórica muy fuerte consecuencia para el país, pero no lo creo”, comentó.

En este sentido, el mandatario agregó que a la revocación de mandato le falta la parte más importante, la aprobación del Senado, por lo cual consideró hay que esperar a conocer su postura.

“De entrada me parece que si se aprueba una figura como ésta no debe coincidir en la elección intermedia del 2021, porque los mexicanos hemos luchado para que el presidente no influya en los procesos federales lo cual podría acontecer y sería contraproducente para la democracia”, reiteró.

