Lady Gaga está embarazada… pero no de un bebé

La discografía de la estrella del pop incluye “The fame” (2008), “Born this way” (2011), “Artpop” (2013) y “Joanne” (2016)

Al enfrentar los rumores de su supuesto embarazo, la cantante Lady Gagareveló que lo que está “esperando” es su próximo disco, el sexto de su exitosa carrera.

Con el hastag #LG6, Gaga confirmó que trabaja en su sexto material discográfico, luego del lanzamiento de “Joanne” en 2016 y de incursionar en la actuación.

La discografía de la estrella del pop incluye “The fame” (2008), “Born this way” (2011), “Artpop” (2013) y “Joanne” (2016), así como una banda sonora, dos recopilatorios, dos de remezclas, cuatro extended play, tres en video, 28 sencillos, tres colaboraciones, ocho sencillos promocionales y 28 videoclips.

Comentarios

comentarios